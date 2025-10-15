Galdakao incluye información sobre parkings y transportes en la app municipal Los vecinos podrán consultar los horarios de autobuses y trenes así como la disponibilidad de plazas de aparcamiento

Con el objetivo de acercar la administración a la ciudadanía valiéndose de herramientas digitales, el Ayuntamiento de Galdakao lanzó en 2017 su propia aplicación móvil. En ella los vecinos podían consultar las últimas noticias del municipio, adquirir entradas para eventos culturales o realizar trámites administrativos. De cara a mejorar las funcionalidades de la aplicación el Ayuntamiento ha lanzado una nueva actualización, que incluye información sobre el transporte público y los parkings de la localidad.

En concreto, los vecinos podrán consultar en tiempo real desde sus teléfonos la ocupación de los tres principales aparcamientos, el del ambulatorio, el del Ayuntamiento y el de Lapurdi. También tendrán información sobre los tiempos de espera de los trenes de la estación de Zuhatzu, así como datos detallados sobre las líneas de autobús que circulan por la localidad, tanto los Bizkaibus como los Galdabus.

La aplicación, disponible para Android y para Apple, se puede descargar de forma gratuita. Además de estas nuevas funcionalidades los usuarios podrán también contactar con la oficina de atención ciudadana, comunicar incidencias, proponer mejoras o participar en las encuestas municipales.

