Las monjas cismáticas de Belorado: «No queremos tener nada que ver con la saña que hay en esta Iglesia»

Ayer se celebraba la vista del juicio de desahucio del convento de Belorado, así que el relato de lo que ocurrió debería corresponder a una estricta crónica de tribunales: los argumentos de uno, los argumentos del otro, visto para sentencia. Pero, como suele ocurrir en el enconado enfrentamiento entre las monjas cismáticas y la Iglesia, el desarrollo de la jornada desbordó lo estrictamente judicial y concluyó con una de las ruedas de prensa más atípicas de los últimos tiempos, celebrada en el locutorio de la hospedería del propio convento de Belorado, con las exclarisas a un lado de la reja y los periodistas, sus micrófonos y sus cámaras al otro.

Ya había anunciado el jefe de prensa de las monjas que se trataba de «una jornada judicial sin precedentes en Europa», y ciertamente habría que rebuscar mucho para encontrar otra ocasión en la que ocho religiosas de clausura hayan salido del convento para acudir a un tribunal. En la anterior comparecencia ante la juez de Briviesca, en mayo, cuando ellas ejercían de acusación contra el arzobispo de Burgos, solo tuvieron que comparecer cuatro representantes de la comunidad. Ayer, en cambio, estaban convocadas las ocho religiosas que han roto con Roma (hay otras cinco, ya mayores, que no han tomado parte en el conflicto con la Iglesia), lo que brindaba una extraña oportunidad de encontrarse con todas las 'rebeldes' en el mundo exterior.

Ampliar Las monjas, acompañadas por su responsable de comunicación, a su llegada al juzgado de Briviesca. Jordi Alemany

Finalmente, las monjas no hablaron en la vista, porque ninguna de las partes pidió interrogarlas, pero se despacharon a gusto a su llegada. La más agresiva fue sor Paloma, que arremetió contra el arzobispo Mario Iceta, en su papel de comisario pontificio que ha asumido la administración del convento: «Es no sé si indignante, pero sí alucinante que un arzobispo de la Iglesia conciliar haya llegado a este punto. Iceta no tiene otro motivo que la ambición de quedarse con nuestros monasterios. Somos católicas, él no, él es de la Iglesia conciliar. Y, si no viene hoy, es un cobarde», llegó a decir. Las monjas cismáticas se refieren como Iglesia conciliar a la 'oficial', la encabezada por el papa León XIV: a su juicio, la institución se volvió hereje a partir del Concilio Vaticano II y su impulso modernizador.

Iceta no estuvo presente en la vista y otorgó un poder en favor de Rodrigo Sáiz, el director de la Asesoría Jurídica del arzobispado. El núcleo del asunto está en dirimir quién rompió con la Iglesia. Según el punto de vista del comisario pontificio, fueron monjas particulares, de manera que la comunidad monástica sigue existiendo en las personas de las cinco monjas mayores, con el propio Iceta como administrador legal. «La que promueve el desahucio es la persona jurídica, que permanece inalterada. Ellas –por las monjas cismáticas– son simples poseedoras de hecho, en precario», argumentó el letrado de la parte demandante. Los abogados de las religiosas, sin embargo, sostienen que la que protagonizó el cisma fue la comunidad, que se mantiene como tal, ahora en forma de asociación civil, y por tanto tiene derecho a permanecer en el convento, que sería de su propiedad. En torno a este eje se articula el debate sobre la aplicación del Derecho Canónico o la validez del nombramiento de Iceta como administrador, que ocuparon buena parte de la extensa intervención del letrado de las monjas, Florentino Aláez. En su opinión, las objeciones a lo que plantean sus representadas tienen que ver con «un enfoque confesional del Estado».

Antimodernistas

El juicio quedó visto para sentencia, pero aún quedaba un último acto para rematar la jornada: las monjas convocaron a los medios a una curiosa rueda de prensa 'de clausura' en el propio convento de Belorado. Su responsable de prensa y sus abogados se situaron en el lado exterior de la reja, junto a los periodistas, mientras que ellas ocho respondían desde dentro. Eso ya era poco común, pero es que además se habló de asuntos como el juramento antimodernista, que el papa Pío X impuso en 1910 para frenar las herejías renovadoras y que las ocho monjas acaban de firmar ahora, a modo de «sanación de estos 60 años» transcurridos desde el concilio.

Por fortuna, también se trató de cuestiones apartadas de la compleja disputa doctrinal, con una intervención de sor Belén como momento más destacado: «No es un capricho de las monjas, no somos niños pequeños, no somos ovejitas. Para nosotras fue un shock: ¿qué hago yo, que he entregado mi vida a esta Iglesia que ya no es mi fe?», cuestionó. Además de hacer hincapié en que las hermanas de más edad no están «lelas» y «tienen su voz», insistió en las críticas a Iceta: «Lo que tenía que haber hecho es coger el coche y venir aquí, pero no se ha presentado nunca. Si esto es un padre y un pastor... Con lo que he visto en estos catorce meses, no quiero tener nada que ver con esa maldad y esa saña».

¿Se resistirían al desahucio? «Si no vienen con machetes...» Durante la rueda de prensa de las monjas, una periodista les trasladó la duda que muchos ya se plantean: en caso de que las desahucien, ¿se encastillarán en el convento y tendrán que ser sacadas por las fuerzas de seguridad? Las monjas reaccionaron con una inesperada dosis de ironía. «Si no vienen con machetes...», respondió sor Myryam entre risas. «Sacaremos las escopetas. ¡Y los tirachinas!», añadió sor Paloma. Y sor Israel, la más joven de la comunidad, aportó su opinión: «Será una decisión que tomemos en comunidad. Si fuera decisión mía, me resistiría bastante». La conclusión corrió a cargo de sor Sion: «En el momento discerniremos la voluntad de Dios. Seguimos a una persona que murió en una cruz, ¿creéis que tenemos miedo al sufrimiento?».