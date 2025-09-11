El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tres heridos por fuerte inhalación de humo en el incendio de un pabellón abandonado de Sestao

El fuego se ha desatado a las seis de la mañana por causas que aún se desconocen y en el interior se encontraban siete personas

Lorena Gil

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:45

Un incendio se ha desatado a primera hora de esta mañana en un pabellón abandonado de la calle Marismas de Galindo, en Sestao. Bomberos Bizkaia ... ha recibido, a través de SOS Deiak, el aviso del fuego pasadas las seis de la mañana e inmediatamente han sido movilizados tres parques. Hasta la zona se han trasladado efectivos de Urioste y Artaza al completo, así como una cisterna de Derio.

