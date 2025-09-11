Tres heridos por fuerte inhalación de humo en el incendio de un pabellón abandonado de Sestao
El fuego se ha desatado a las seis de la mañana por causas que aún se desconocen y en el interior se encontraban siete personas
Lorena Gil
Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:45
Un incendio se ha desatado a primera hora de esta mañana en un pabellón abandonado de la calle Marismas de Galindo, en Sestao. Bomberos Bizkaia ... ha recibido, a través de SOS Deiak, el aviso del fuego pasadas las seis de la mañana e inmediatamente han sido movilizados tres parques. Hasta la zona se han trasladado efectivos de Urioste y Artaza al completo, así como una cisterna de Derio.
Siete personas se encontraban en el interior del pabellón. Cuatro de ellas han podido salir del mismo por su propio pie, mientras que otros tres han tenido que ser rescatados con autoescala por los bomberos. Estos últimos han inhalado «bastante» humo por lo que, tras ser atentidos por sanitarios 'in situ' en un primer momento, han sido trasladados en ambulancia al hospital de Cruces.
Dada la voracidad del fuego, las llamas han amenazado con propagarse al pabellón contiguo, en cuyo interior se encontraban varios trabajadores. Según detallan desde Bomberos Bizkaia, las llamas y el humo comenzaban a filtrarse por una cubierta, si bien la rápida actuación de los profesionales ha permitido cortar el conato y evitar que el fuego avanzase.
El incendio, cuyas causas aún se desconocen, se ha dado por extinguido sobre las siete de la mañana. A continuación se ha procedido a llevar a cabo labores de ventilación en toda la zona afectada.
