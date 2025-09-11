Desalojan a los okupas de una vivienda en Sondika Cuatro personas, de nacionalidad extranjera y con antecedentes por varios delitos, fueron trasladadas a dependencias de la Policía Nacional

Iñaki Juez Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:23

Un amplio operativo policial desarrollado este miércoles, en cumplimiento de un auto judicial, permitió desalojar a dos personas que se encontraban en una vivienda ocupada de forma ilegal en Sondika.

En la operación conjunta participaron agentes de la Ertzaintza, Policía Local y Policía Nacional que además identificaron a otras tres personas en otra casa contigua ubicada en el barrio Zangroiz de la localidad vizcaína. La actuación policial se desarrolló sin incidentes y el inmueble desalojado fue restituido a su legítimo propietario.

Cuatro de las personas identificadas, tres de nacionalidad marroquí y una argelina, fueron trasladadas a dependencias de la Policía Nacional en Bilbao por encontrarse en situación irregular. Todos ellos cuentan con antecedentes por diversos delitos, entre los que se incluyen robos con fuerza, robos con violencia, ocupación de inmuebles y resistencia a la autoridad.