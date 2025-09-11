El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la operación para desocupar una vivienda en Sondika. E.C.

Desalojan a los okupas de una vivienda en Sondika

Cuatro personas, de nacionalidad extranjera y con antecedentes por varios delitos, fueron trasladadas a dependencias de la Policía Nacional

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:23

Un amplio operativo policial desarrollado este miércoles, en cumplimiento de un auto judicial, permitió desalojar a dos personas que se encontraban en una vivienda ocupada de forma ilegal en Sondika.

En la operación conjunta participaron agentes de la Ertzaintza, Policía Local y Policía Nacional que además identificaron a otras tres personas en otra casa contigua ubicada en el barrio Zangroiz de la localidad vizcaína. La actuación policial se desarrolló sin incidentes y el inmueble desalojado fue restituido a su legítimo propietario.

Cuatro de las personas identificadas, tres de nacionalidad marroquí y una argelina, fueron trasladadas a dependencias de la Policía Nacional en Bilbao por encontrarse en situación irregular. Todos ellos cuentan con antecedentes por diversos delitos, entre los que se incluyen robos con fuerza, robos con violencia, ocupación de inmuebles y resistencia a la autoridad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  3. 3

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  4. 4

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  5. 5

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  6. 6 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  7. 7

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  8. 8

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  9. 9

    «Sobre las familias de los suicidas recae cierta vergüenza y un sentido de aislamiento»
  10. 10

    Polonia cierra sus fronteras aéreas con Bielorrusia y Ucrania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Desalojan a los okupas de una vivienda en Sondika

Desalojan a los okupas de una vivienda en Sondika