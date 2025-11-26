Sestao apuntala la reforma de Txabarri con el derribo de dos edificios en ruina Ambos iban a ser eliminados en unos meses pero la actuación se ha adelantado por el «riesgo de colapso» que comprometía la seguridad de vecinos y residentes cercanos

Laura González Sestao Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

Tras constatarse un «riesgo real de colapso que comprometía la seguridad de los viandantes y de los habitantes de los bloques cercanos», el Ayuntamiento de Sestao decretó este pasado lunes la situación de «ruina inminente» de los edificios situados en los números 37 y 39 de la calle Txabarri, poniéndose en marcha los trabajos de demolición por parte de la sociedad pública Sestao Berri, que ya han arrancado y que se prolongarán durante las próximas semanas.

El mal estado del edificio, donde no quedan residentes, ha precipitado una actuación prevista ya en los planes de rehabilitación urbana y social que se llevan a cabo a través del convenio suscrito por el Consistorio, Sestao Berri y el Gobierno vasco. Este acuerdo ha permitido demoler en las últimas dos décadas un total de 47 bloques en la zona baja del municipio, en el entorno de Txabarri-El Sol, Urbinaga, Rivas y Simondrogas, que se han ido sustituyendo por «viviendas dignas y seguras».

Ampliar Aspecto de las fachadas de los bloques que dan hacia la carretera. A. S.

En el caso de esta útima actuación, se trata de dos edificios centenarios de cuatro alturas y buhardilla, situados entre la vieja escuela de aprendices de Altos Hornos y el Horno Alto. Según un informe urbanístico, ambos presentaban un «grave deterioro estructural», comprobando luego en una visita técnica «un riesgo de colapso parcial o total» que podía producir «de forma súbita».

El Ayuntamiento es titular del 100% del edificio del número 37 y Sestao Berri posee el 75% del número 39, manteniéndose únicamente un 25% de propiedad privada en este último. Ambas entidades solicitarán la correspondiente reparcelación urbanística para asumir la titularidad plena.

21 nuevas viviendas

Y es que en esa ubicación se ha acordado ya la construcción de 21 viviendas públicas, que se espera comenzar en 2027, según ha podido saber este periódico. El plan también contempla el derribo del número 43 de Txabarri a lo largo del próximo ejercicio, donde se levantarán otros seis pisos. En 2026 también se actuará en Los Baños: los números 49 y 51 ya han sido echados abajo, y allí se llevará a cabo una promoción de vivienda social con otros 21 inmuebles.

Temas

Sestao