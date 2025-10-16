El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pequeños y mayores desfilaron durante toda la mañana por la carpa instalada frente a la entrada del centro sanitario. L. G.

«Saber hacer una reanimación debería de ser obligatorio, se salvarían muchas vidas»

El hospital de Cruces sale a la calle para ofrecer una jornada formativa con sesiones prácticas de RCP y uso del desfibrilador

Laura González

Laura González

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:22

Comenta

Cada año en Euskadi se registran más de 600 paradas cardiorespiratorias extrahospitalarias. La mayoría ocurren en el domicilio, y aunque más de la mitad son presenciadas por un testigo, en menos del 40% de los casos se inician las maniobras adecuadas de inmediato, antes de la llegada de los servicios de emergencia. Un primer paso en la denominada 'cadena de supervivencia', que aumenta de manera significativa las posibilidades de que una persona pueda salir adelante. Una actuación vital que deja también otro dato. «Cada minuto que pasa sin realizar compresiones torácicas para que el corazón vuelva a tener un ritmo normal, la probabilidad de resucitación baja un 10%», ha explicado Cristian Fernández, trabajador de una UVI móvil de Osakidetza.

Este jueves, con motivo del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), y teniendo en cuenta que la parada cardiaca es la principal causa de muerte prematura en España, el hospital de Cruces ha celebrado una jornada formativa con sesiones prácticas para aprender a realizar las maniobras básicas y a usar un desfibrilador. Todo ello gracias a un equipo compuesto por residentes del centro sanitario y especialistas acreditados, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de actuar de manera rápida y eficaz.

«Son cuatro nociones básicas que todo el mundo puede hacer. Lo primero es tratar de estimular a la persona. Si no contesta, hay que comprobar si respira, abriendo bien la vía aérea, subiendo el mentón. Si vemos que no sale aire hay que avisar al 112 e iniciar las compresiones torácicas, con los brazos rectos y las palmas en el centro del esternón. A la vez hay que pedir a alguien que vaya a por un desfibrilador, que ya está en muchos lugares, como estaciones de tren, en el metro, en centros comerciales...», ha declarado Carlos Galán, enfermero supervisor del quirófano de Urgencias de Cruces, quien ha tenido que atender varios casos de paradas fuera del hospital.

La clave a la hora de realizar el masaje está en mantener un ritmo constante hasta que lleguen los sanitarios. Para ello recomiendan seguir la canción de La Macarena o el himno del Athletic. «Con todo esto lo que se intenta salvar primero es el cerebro», ha remarcado Fernando Vicente, trabajador de emergencias. Las compresiones torácicas buscan restaurar el flujo sanguíneo para minimizar las lesiones neurológicas.

En los colegios

«Esto debería de ser obligatorio que lo supiéramos todos. Se tendría que impartir en los colegios», ha apuntado Gorka Iribarnegaray, junto a su hijo Aritz, de 13 años, tras recibir las pautas de los sanitarios. «Es algo vital, que puede ayudar a salvar muchas vidas», han remarcado Rubén Fernández y Txus Merino. «Nunca sabes si te vas a encontrar con alguien que sufre una parada, y hay que ayudar», ha declarado Oliva Sandín, agradecida por haber recibido esta breve formación.

