Portugalete iluminará el exterior de la Basílica de Santa María El templo es de estilo gótico-renacentista. / Yvonne Fernández Tras el fracaso de las conversaciones con el Obispado, Basquetour financiará la actuación, en la que solo se utilizará espacio municipal AZAHARA GARCÍA PORTUGALETE. Sábado, 23 febrero 2019, 01:00

El que la sigue la consigue. El Ayuntamiento de Portugalete nunca ha cesado en su empeño de iluminar por fuera la Basílica de Santa María. Tras conversaciones con el Obispado de Bilbao, propietario del edificio, en las que el Consistorio siempre ha recibido la negativa como respuesta, será la Agencia Vasca de Turismo Basquetour la que financie los 40.000 euros que costará el proyecto.

El alcalde Mikel Torres expresó ayer su alegría por haber logrado sacar adelante esta iniciativa, «una idea en la que yo siempre me había empeñado y todo aquel que me conoce sabe que puedo ser muy insistente. Tras las dificultades con el Obispado busqué otras opciones». El objetivo siempre ha sido buscar financiación para este proyecto, sin recurrir a las arcas jarrilleras, ya que considera que los recursos del Ayuntamiento «tienen que ser para iluminar los edificios municipales».

Así, gracias a la ayuda de los Amigos de la Basílica, el miércoles se firmó el acuerdo de colaboración con la Agencia Vasca de Turismo para la instalación, en los 360 grados del entorno del edificio, de 35 luminarias y proyectores LED ubicados sobre diez columnas de iluminación y sobre otras farolas ya existentes.

Visitas nocturas

El objetivo es proporcionar una iluminación uniforme al templo, utilizando solo espacio público, «no se va a tocar ni una sola piedra del edificio. Primero porque para eso nos haría falta el permiso del Obispado y, segundo, porque no queremos romper la estética de las fachadas para que la Basílica no pierda su encanto», puntualizó Torres. Con esta actuación, no solo se dota de luz a uno de los edificios más emblemáticos de la villa, sino que también se dará la oportunidad al Consistorio de organizar visitas nocturnas.