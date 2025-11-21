Muskiz abre a la ciudadanía el antiguo matadero convertido en txoko La instalación podrá ser utilizada a partir de la semana que viene por empadronados en la localidad tras realizar una reserva previa de alquiler

Tras más de un año de tramitación y de obras, el Ayuntamiento de Muskiz abrirá la próxima semana las puertas del antiguo matadero, convertido en un txoko municipal, un espacio destinado al disfrute de los propios vecinos. El denominado 'Barbadun Txokogunea', de más de 200 metros cuadrados, y que cuenta con dos espacios con cocina y también una sala, podrá ser reservado por los empadronados en la localidad, solicitando el alquiler a través de la sección de trámites de la página web municipal.

Con aforos de entre 20 y 40 personas, los precios varían en función del espacio y del día de la semana, yendo desde los 50 euros en miércoles y jueves, a los 110 en viernes, festivo o víspera de festivo. Los lunes y martes estará cerrado, y tampoco estará disponible el 24, 25 y 31 de diciembre, el 1 de enero, en las fiestas patronales de San Juan, en agosto y en la primera semana de septiembre.

El Ayuntamiento exigirá una fianza de 150 euros, y también recalca que «el espacio deberá entregarse en las mismas condiciones en las que fue cedido».

