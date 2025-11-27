La música sonará en Portugalete con un fin solidario

Diana Martínez Portugalete Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:29 Comenta Compartir

Con motivo del Fair Saturday, un movimiento cultural con impacto social que cada año desafía el consumismo del Black Friday, Portugalete llenará las calles de música este sábado. El kiosko de música se convertirá una vez más en un escenario para que todas aquellas personas amantes del piano, amateur o profesional, pueda tocar este instrumento al aire libre, que se habilitará de 10.00 a 14.00 horas. Así, por cada minuto que suenen las teclas se donará un euro a la asociación Creando Futuros, una entidad que realiza una importante labor de escolarización, sobre todo para niñas, en Senegal.

A las 18.00, los soportales del Ayuntamiento acogerán un concierto de África Mande, un grupo conocido por su energía, con mucho ritmo y con fusión de sonidos tradicionales africanos. Para finalizar, a las 19.30 la coral jarrillera Pleamar junto con Xuxurlarik de Amorebieta ofrecerán un concierto en las Siervas de María. Además, media hora después, será el turno de las corales Salazar e Itsasargi Korue de Portugalete junto con el Alegro de Bilbao y Corxa Airiños Galegos Doce Albor de Santurtzi, que deleitarán con sus voces en la parroquia San Ignacio. En estos dos últimos casos, lo recaudado irá a la asociación local AMEF que impulsa la formación y educación de mujeres en zonas empobrecidas.

Temas

Música

cultura

Portugalete

Senegal

África

Música