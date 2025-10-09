El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una de las obras seleccionadas es la reforma de Las Llanas, que está en ejecución. A. S.

2,5 millones para impulsar el desarrollo urbanístico de Sestao

La subvención de los fondos FEDER enmarca cinco proyectos por valor de 6,2 millones como la reforma de Alameda Las Llanas y la regeneración de Vista Alegre

Diana Martínez

Sestao

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:04

Avanzar en el desarrollo urbanístico. Este es el principal objetivo de los fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), unas ayudas que se destinan a las entidades locales para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social. El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Sestao presentó un programa de cuatro proyectos a la convocatoria puesta en marcha por el Ministerio de Hacienda, y han sido aprobados por una inversión de 2,5 millones de euros –un 40%, el máximo que establece la subvención–. Deberán estar finalizados antes de 2029.

De esa manera, el programa 'Sestao Hobetuz' enmarca obras como la reforma de la calle Alameda Las Llanas, que ya está en ejecución por 3,5 millones con el fin de transformar una de las principales calles del municipio en un gran boulevard, otorgando accesibilidad y dando prioridad al peatón. El tramo a reformar, que abarca una superficie de 8.000 metros cuadrados, discurre entre la plaza del Kasko y el cementerio.

También se incluye la rehabilitación del antiguo colegio Las Llanas para acoger los cursos de Formación Profesional Básica –unos trabajos que están en ejecución por 1,8 millones–, así como la reurbanización del parque Vicente Díez, en Txabarri, que ya está terminado y abierto al público. El tercer proyecto consiste en la regeneración de Vista Alegre, donde el Gobierno vasco está llevando a cabo una intervención estructural y energética en un conjunto edificatorio histórico compuesto por once portales y 93 viviendas, que data de 1914.

Dos actuaciones en Txabarri

A finales de año se espera arrancar las obras de urbanización en los aledaños de la barriada centenaria –en las calles Resurrección María de Azkue, Antonio Machado, Los Baños y el parque Amador Palma–, así como la renovación de acometidas de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones, y la colocación de nuevos pavimentos y mobiliario urbano.

Para finalizar, la subvención de los fondos FEDER incluye dos actuaciones en el barrio de Txabarri, sin plazo previsto aún. Se trata de la urbanización de las traseras de los números 57 a 61 de la calle Txabarri (plazo previsto para 2027), así como la regeneración de la antigua calle Carranza (en 2026). La inversión económica de los cinco proyectos asciende a 6,2 millones de euros, pero mediante esta inyección las arcas municipales ahorrarán 2,5 que se podrán destinar a futuras obras.

