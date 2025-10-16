El mercado de Barakaldo, primero de Europa en incluir el bitcoin para pagar Tras un proceso de formación online, una treintena de comercios implementarán esta herramienta virtual a sus negocios a partir del 18 de noviembre

Diana Martínez Barakaldo Jueves, 16 de octubre 2025, 07:38 Comenta Compartir

Las monedas virtuales se han convertido en un método de pago cada vez más extendido. Solo en Euskadi hay quince cajeros (nueve en Bizkaia, cuatro en Gipuzkoa y dos en Álava, la mayoría inaugurados durante los últimos años) para comprar o vender estas criptomonedas, según documenta la plataforma ATM Coin Radar. Y los comercios están empezando a sumarse a esta ola digital. De hecho, en Barakaldo, los negocios ubicados en el mercado municipal de abastos, situado en el número uno de la calle Juntas Generales, van a implantar el bitcoin, lo que convierte a este centro neurálgico de la localidad en el primero de Europa en contar con esta herramienta virtual.

La cuestión de las criptomonedas «es una realidad a la que no somos ajenos. Cada vez hay más demanda de nuevas fórmulas de pago. Ya no solo se utiliza el efectivo o la tarjeta, también el Bizum y otros tipos de tarjetas», recalca a este diario Esther Magaz, presidenta de la asociación de comerciantes de Barakaldo, ABK. Y aunque de momento no se ha percibido una demanda del uso de bitcoins en el municipio fabril, «es la fórmula más sencilla de pagar para los turistas. Debido al flujo de turismo que atrae Barakaldo con el BEC, es una oportunidad para los negocios locales, un elemento de atracción para atraer a potenciales clientes», subraya.

¿Cómo arrancó el proyecto? El pasado mes de febrero se pusieron en marcha sesiones de formación online para una treintena de comercios adheridos a la asociación e interesados en implantar la criptomoneda en sus negocios. «La acogida fue muy buena, aunque al principio había un poco de dudas para los no entendidos en la moneda virtual. Por eso comenzamos con una formación por parte de especialistas en la materia», explica Magaz.

Acompañamiento individual

Actualmente se encuentran en la fase de implantación. «Lo vamos haciendo de forma individual, adaptándonos al ritmo de cada uno. Con acompañamiento, herramientas sencillas y siguiendo los pasos uno a uno». Por el momento les tocará practicar y compartir experiencias e inquietudes entre los treinta comercios (nueve del mercado municipal –la mayoría, de alimentación– y los restantes, a pie de calle), con un plazo de un mes hasta el 18 de noviembre, cuando pongan en marcha oficialmente este método de pago. «Lo estamos haciendo con calma. No es algo de hacer a todo correr, hay que ir poco a poco».

El bitcoin es «similar a una transferencia, realizas el pago a través de cuentas bancarias que se traducen en monedas que recibes dentro de una cuenta internacional. El cliente paga mediante un sistema de conexión con código QR y luego el comerciante lo puede pasar a su cuenta de pagos», explica la presidenta de ABK. Mediante esta implantación, los comercios se ponen a la vanguardia en el sector de las criptomonedas. «Esperemos que sea positivo y que se vayan sumando más negocios».

Temas

Bitcoin

Barakaldo

Criptomonedas