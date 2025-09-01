El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cajero de bitcoin instalado en una de las tiendas que recientemente se han abierto en Bilbao. Luis ángel Gómez

Los negocios de criptomonedas se abren paso en Euskadi por el interés inversor

La creciente demanda por estos productos financieros abre la puerta a la aparción de cajeros en el territorio, donde ya están activos 15 de ellos

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:17

Corría el año 2013 cuando en el interior de un café de Vancouver (Canadá) se daba un hecho inédito: la inauguración del primer cajero de ... bitcoin del mundo, un terminal que servía tanto para comprar y vender esta moneda virtual, pionera en su campo, y que ahora vive uno de sus mejores momentos con su cotización orbitando alrededor de los 100.000 euros. Tras más de una década, y pese a una extrema volatilidad y una desconfianza que todavía reina entre muchos inversores, lo cierto es que las criptomonedas (también ethereum, ripple, solana...) han ganado adeptos por sus avances regulatorios, su potencial inversor o la creciente demanda institucional por estos activos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  3. 3 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  4. 4

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  5. 5

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  6. 6 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  7. 7

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  8. 8

    Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?
  9. 9

    Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?
  10. 10

    El radar de tramo de Saltacaballo retrasa unos días el comienzo de las multas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los negocios de criptomonedas se abren paso en Euskadi por el interés inversor

Los negocios de criptomonedas se abren paso en Euskadi por el interés inversor