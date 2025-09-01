El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las haciendas forales revisan la tributación sobre activos digitales

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:17

Las Haciendas forales estudian ya una posible modificación en la forma en la que se tributan los criptoactivos. Un movimiento que surge a raíz de ... una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que dio la razón a dos contribuyentes guipuzcoanos en un litigio contra la Diputación Foral de Gipuzkoa. El conflicto comenzó en 2017, cuando una inspección fiscal determinó que ambos inversores debían tributar unas ganancias de 300.000 euros (incluyendo cuota e intereses) por la venta de bitcoin y ether, adquiridos en diferentes momentos y almacenados en billeteras frías para venderlos más tarde.

