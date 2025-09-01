Las haciendas forales revisan la tributación sobre activos digitales

Las Haciendas forales estudian ya una posible modificación en la forma en la que se tributan los criptoactivos. Un movimiento que surge a raíz de ... una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que dio la razón a dos contribuyentes guipuzcoanos en un litigio contra la Diputación Foral de Gipuzkoa. El conflicto comenzó en 2017, cuando una inspección fiscal determinó que ambos inversores debían tributar unas ganancias de 300.000 euros (incluyendo cuota e intereses) por la venta de bitcoin y ether, adquiridos en diferentes momentos y almacenados en billeteras frías para venderlos más tarde.

La Hacienda foral aplicó el método FIFO global (primero en entrar, primero en salir), una norma fiscal que exige que, al vender una criptomoneda, se tome como base de coste la adquisición de la primera unidad comprada, exigiéndoles así el pago de 296.189 euros en forma de intereses y demora. Los contribuyentes, en desacuerdo, demandaron a la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Superior vasco les terminó dando la razón.

La sentencia ha abierto la puerta a una posible modificación. De hecho, la propia Hacienda Foral de Gipuzkoa ya está trabajando en el desarrollo de una nueva normativa para evitar incidentes similares. Por otra parte, fuentes del fisco vizcaíno afirman que todavía no se ha dado un caso de estas características en el territorio, pero que, en caso de llegar el momento y «si hubiera que plantear un cambio normativo se analizará en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria».