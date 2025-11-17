La magia teatral de Argentina, Italia y Francia aterriza en Sestao La localidad fabril celebra la 38 edición del Festival Internacional de Títeres, que regresará del 22 al 30 de este mes con nueve espectáculos

Vuelve la magia teatral a Sestao, que celebrará del 22 al 30 de este mes la 28 edición del Festival Internacional de Títeres. En esta ocasión, el salón de actos de la Escuela de Música acogerá nueve espectáculos representados por compañías procedentes de Bizkaia, Barcelona, Castellón, Granada, Francia, Argentina e Italia y Holanda. «Hemos preparado con mucha dedicación y mimo esta programación para ofrecer a las familias lo mejorcito del teatro de títeres a nivel internacional», declara el concejal de Cultura, Carlos García de Andoin.

«Este año hemos hecho, como siempre, una buena selección de historias para entretener a los menores, pera también para hacerles pensar, puesto que todas ellas tienen aparejada su moraleja», añade el edil socialista Entre las ficciones que narrarán destacan desde una versión moderna del clásico 'Pinocho' hasta una versión femenina de 'Tarzán', pasando por una niña costurera con fama de valiente a quien le encargaron liberar la región de un gigante y un terrible unicornio que atemorizaba a sus habitantes; o Eneko, un niño impaciente que lo quiere todo ya, sin esperar un segundo, y aprenderá a tomarse la vida con más calma.

La obra de la compañía de Castellón 'La costurerita valiente' dará el pistoletazo de salida, con dos shows que se desarrollarán a las 17.00 y 18.30 horas. Le seguirá al día siguiente 'Pinocchio', de una compañía de Italia y Holanda, a las mismas horas. El lunes 24 será el turno de 'Yo, Tarzán' (Barcelona); el martes se podrá disfrutar de 'Sòmion. La ciudad de los oficios imposibles' (Santa Coloma de Gramenet); el miércoles, de la vizcaína 'Mamut' y el jueves, de 'Semaforoa', desde Durango. Estas cuatro obras saldrán a escena a las 18.45 horas.

Entradas a 5 euros

Después, una compañía francesa aterrizará en Sestao con la obra 'Apnea' el viernes 28, seguido del espectáculo de Granada 'Nil' el sábado. Desde Argentina, 'No toques mis manos' será la historia que ponga fin a la programación cultural. Cabe destacar que cuatro espectáculos se representarán en castellano, mientras que dos serán en euskera y tres, mudas.

Un año más, el precio de las entradas se mantendrá en 5 euros para facilitar que el público infantil pueda disfrutar de este Festival Internacional de Títeres. Las familias que no quieran perderse estos espectáculos podrán adquirir las entradas en taquilla: este sábado permanecerá abierta de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a a 19.00 horas. El resto de días abrirá una hora antes del inicio de las funciones.