Declaran ilegal el control con huella dactilar para los policías de Barakaldo

El Ayuntamiento de Barakaldo puso en marcha en 2023 en la comisaría de la Policía Local un sistema de control de acceso mediante el uso ... de huella dactilar, que ha sido desactivado a raíz de una denuncia de varios agentes, representados por el sindicato Esan, y de un posterior dictamen de la Agencia Vasca de la Protección de Datos. Este documento señala «no conforme con la normativa» este método que emplea datos biométricos para identificar a las personas. Además, en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, apercibe al Consistorio por utilizar este mecanismo. Con ello también se espera «evitar nuevas infracciones del principio de licitud, lealtad y transparencia».

Este sistema, que dejó hace unos meses de funcionar, permitía acceder, entre otros lugares, a armarios con llaves de vehículos oficiales y de edificios municipales. Su implantación se realizó junto con la identificación mediante tarjeta, que es el método que se emplea en estos momentos. Desde el sindicato remarcan que se ha producido una «gran vulneración de los derechos fundamentales», por establecer un sistema «sin garantías legales, sin evaluación de impacto previa y sin el preceptivo consentimiento», y que se ha puesto «en grave riesgo la seguridad de todos los agentes». «Si una base de datos de huellas de policías cae en manos de delincuentes, puede ser revendida. A diferencia de una contraseña, no se puede cambiar, lo que supone un riesgo de por vida», apuntan, indicando que también puede ser colocada en una escena de un delito «para incriminar falsamente a un agente».

El Ayuntamiento, que no ha ofrecido declaraciones a este periódico, presentó en mayo alegaciones, afirmando que se pidió consentimiento a los agentes y que se les facilitó otra alternativa. Quienes han denunciado esta medida han realizado una reclamación patrimonial al Consistorio, pidiendo una indemnización por el uso de esa huella. «Esperaremos tres meses, y si no hay contestación nos iremos al Contencioso-Administrativo», afirmaron a EL CORREO.

La retirada del método de huella dactilar ha sorprendido a varios agentes municipales que, en cambio, defienden «la comodidad» del acceso mediante ese sistema y, sobre todo, su «seguridad». «Hay armarios con llaves y material importante que requieren de una garantía mayor», aseguran.