Declaran ilegal el control con huella dactilar para los policías de Barakaldo

La Agencia Vasca de Protección de Datos apercibió al Ayuntamiento y señaló que este sistema de identificación, puesto en marcha en 2023, es «no conforme con la normativa»

Laura González

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:46

El Ayuntamiento de Barakaldo puso en marcha en 2023 en la comisaría de la Policía Local un sistema de control de acceso mediante el uso ... de huella dactilar, que ha sido desactivado a raíz de una denuncia de varios agentes, representados por el sindicato Esan, y de un posterior dictamen de la Agencia Vasca de la Protección de Datos. Este documento señala «no conforme con la normativa» este método que emplea datos biométricos para identificar a las personas. Además, en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, apercibe al Consistorio por utilizar este mecanismo. Con ello también se espera «evitar nuevas infracciones del principio de licitud, lealtad y transparencia».

