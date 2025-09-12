El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los alcaldes de Carranza y Lanestosa, a la derecha, en la reunión con el subdelegado del Gobierno en Bizkaia. A. L.

Carranza y Lanestosa mejorarán su conexión a internet el próximo año con fibra óptica

El subdelegado del Gobierno en Bizkaia ha anunciado el despliegue antes del fin del verano de 2026 tras las quejas de los alcaldes de ambos municipios por los problemas en el servicio

Laura González

Laura González

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:33

El subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Carlos García Buendía, ha anunciado este viernes que «hay despliegues de fibra óptica planificados en barrios» de los municipios encartados de Carranza y Lanestosa, que estarán disponibles, en parte, «antes del fin del próximo verano», mejorando así la conectividad del servicio de internet en esa zona.

Estas palabras se las ha trasladado a los alcaldes de ambos municipios, Raúl Palacios y Belén Fernández, en una reunión que han mantenido junto al jefe provincial de la Inspección de Telecomunicaciones de Bizkaia, José Ignacio Martínez. Los dos regidores ya habían solicitado anteriormente «una solución técnica» para evitar que se produzcan más cortes como los que han tenido lugar en los últimos años, que han dejado a sus vecinos durante horas y días sin servicio. Una de esas incidencias fue sonada. Se produjo el pasado mes de abril, cuando una vaca quedó enganchada por los cuernos a los cables de fibra óptica.

Durante el encuentro, el subdelegado del Gobierno en Bizkaia ha informado de los pormenores del Programa Unico (Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión), enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Agenda España Digital, que pretende «universalizar el acceso a la banda ancha ultra rápida y el cierre de la brecha digital mediante la extensión y mejora de las estructuras de conectividad especialmente en las zonas rurales».

Garantizar una conectividad estable y de calidad en el medio rural es a su juicio «indispensable» en la actualidad, «tanto en el día a día de los vecinos, como en la actividad económica de la zona». García Buendía también ha destacado «la necesidad de reforzar la coordinación con los operadores a fin de minimizar el impacto de este tipo de incidencias y agilizar las actuaciones de reparación».

