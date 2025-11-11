Barakaldo lanza sus bonos de comercio más accesibles y solo para empadronados

Laura González Martes, 11 de noviembre 2025, 14:57 Comenta Compartir

Tras las quejas recibidas el pasado curso por comerciantes y clientes, por el método elegido para su implantación, que generó problemas sobre todo entre las personas mayores y los menos acostumbrados a lidiar con las nuevas tecnologías, este año los bonos de comercio de Barakaldo regresan la próxima semana con novedades. Volverán a repartirse 42.000, con una inversión de 210.000 euros del Ayuntamiento, pero su sistema de adquisición será de manera directa, sin necesidad de realizar una inscripción previa en una plataforma digital.

«Bastará solo con enseñar el DNI en el propio establecimiento. De esta manera evitamos trámites y será más accesible y más amable, eliminando la brecha digital», ha apuntado este martes el presidente de Inguralde, David Solla (PNV), agencia de desarrollo municipal que se encarga de la gestión de esta campaña, que arrancará el próximo 19 de noviembre y se extenderá hasta el 5 de diciembre. «Llegará en una época 'valle' de consumo, antes de las compras de cara a las fiestas de Navidad, y ya se ha demostrado que es una herramienta eficaz para apoyar a nuestro comercio local y para ayudar a los vecinos, que podrán volver a hacer compras con descuentos en su localidad». Lo que no cambiará será el valor de estos vales, que serán de 15 euros, aunque el cliente solo pagará 10 por ellos. La diferencia la costeará el Consistorio. Habrá un máximo de 8 por persona, que podrán ser utilizados en una sola operación o en varias.

Tras un cambio en las bases aprobado en junio, esta campaña solo está destinada a las personas empadronadas en el municipio, lo que se comprobará al introducir el comerciante cada DNI en la plataforma, a la hora de realizar el cobro. «De esta manera queremos premiar el compromiso de la sociedad baracaldesa con su comercio local, aunque como ya comprobamos en la pasada edición el 85% de las personas que hicieron uso de los bonos estaban empadronadas en el municipio», ha declarado Solla.

Reactivar las ventas

En 2024 esta iniciativa generó «más de 700.000 euros en ventas», pese a que 6.572 bonos se quedaron sin canjear. «El objetivo es que se agoten todos y por eso hemos agilizado el proceso», ha apuntado el presidente de Inguralde. En la web www.bonobarakaldo.inguralde.eus, se podrá consultar el listado de todos los establecimientos adheridos, y de los vales que quedan libres en cada uno de ellos. El plazo de adhesión para los comercios está activo hasta este viernes. Desde la asociación ACE, al igual que desde Sanbi Dendak, esperan que la iniciativa ayude a reactivar las ventas. «El frío no está llegando y se está notando, la campaña está siendo floja. Como se han simplificado mucho la tramitación confiamos en que todo ayude».