Barakaldo activa la futura rehabilitación integral del corredor del Cadagua El Ayuntamiento aprueba los pliegos para elaborar el plan que regenerará los barrios de la periferia

Avanzan los trámites para el plan que prevé regenerar el corredor del Cadagua, cuyos vecinos han criticado continuamente llevar «30 años abandonados» con núcleos con falta de accesibilidad y de seguridad, aceras y calzada en mal estado, mobiliario oxidado y suciedad. El Ayuntamiento de Barakaldo ha aprobado los pliegos para elaborar el plan integral para rehabilitar los barrios de Urgozo/Las Delicias, Larrazabal, Santa Águeda, Zubileta, Kastrexana, Cadagua, Peñaskuren y Burceña, ubicados en la periferia del municipio fabril.

«Estamos ante un paso necesario para avanzar hacia un futuro mejor, adaptado al siglo XXI», ha expresado el concejal de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, Juan Antonio Pizarro. El siguiente paso será sacar el contrato a licitación, por valor de 130.500 euros y con una duración de un año. «Es necesario intensificar la intervención pública en el corredor del Cadagua con el fin de revertir su deterioro». En ese sentido, se prevén acometer mejoras urbanísticas, edificatorias, ambientales y de gestión.

Cabe recordar que este plan surge de una petición vecinal que se aprobó por unanimidad en pleno el pasado ejercicio con el fin de dotar de vida nuevamente a estos núcleos, que cuentan además con elementos de interés y valor histórico. Destacan el Puente del Diablo –que data del siglo XV–, la calzada medieval, el caserío Casablanca –del siglo XVIII–, las antiguas escuelas de Larrazabal, la ermita de Santa Águeda o la Casa Torre Zubileta (del siglo XVI), catalogada como Bien de Patrimonio Cultural en la categoría Monumento. Y a nivel paisajístico, además del río Cadagua, destacan el bosque de Larrazabal, Basatxu y la cordillera de Sasiburu.

