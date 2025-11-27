El Ayuntamiento de Abanto amplía su Presupuesto en 1,9 millones Con esta inyección se mejorará el alumbrado público, se comprará el antiguo cine de Sanfuentes y se actuará en el vial El Campillo

Diana Martínez Abanto Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:23

El Ayuntamiento de Abanto ha aprobado en el pleno de este jueves un ampliación presupuestaria de 1,9 millones de euros –pasando el cómputo total de los 24 millones actuales a los casi 26–, lo que permitirá al municipio «evolucionar y seguir creciendo, asegurando el bienestar» de la ciudadanía, apuntó el alcalde, Iñaki Urrutia. La medida ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (formado por el PNV y el PSE), la abstención de la plataforma independiente Indaz y la postura en contra de EH Bildu.

Con esta inyección, el Consistorio mejorará el alumbrado público (710.000 euros) , llevará a cabo la obra en el vial El Campillo (510.000 euros) y dará el siguiente paso para la compra del cine de Sanfuentes (175.000 euros), unas instalaciones que se encuentran en estado de ruina. «Es esfuerzo económico refleja nuestro compromiso con mejorar la calidad de vida la localidad. Queremos que cada inversión se traduzca en servicios más eficientes, infraestructuras modernas y oportunidades para todos».