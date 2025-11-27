El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El antiguo cine de Sanfuentes está abandonado y en mal estado. A. A.

El Ayuntamiento de Abanto amplía su Presupuesto en 1,9 millones

Con esta inyección se mejorará el alumbrado público, se comprará el antiguo cine de Sanfuentes y se actuará en el vial El Campillo

Diana Martínez

Abanto

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

El Ayuntamiento de Abanto ha aprobado en el pleno de este jueves un ampliación presupuestaria de 1,9 millones de euros –pasando el cómputo total de los 24 millones actuales a los casi 26–, lo que permitirá al municipio «evolucionar y seguir creciendo, asegurando el bienestar» de la ciudadanía, apuntó el alcalde, Iñaki Urrutia. La medida ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (formado por el PNV y el PSE), la abstención de la plataforma independiente Indaz y la postura en contra de EH Bildu.

Con esta inyección, el Consistorio mejorará el alumbrado público (710.000 euros) , llevará a cabo la obra en el vial El Campillo (510.000 euros) y dará el siguiente paso para la compra del cine de Sanfuentes (175.000 euros), unas instalaciones que se encuentran en estado de ruina. «Es esfuerzo económico refleja nuestro compromiso con mejorar la calidad de vida la localidad. Queremos que cada inversión se traduzca en servicios más eficientes, infraestructuras modernas y oportunidades para todos».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  3. 3 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  4. 4

    Al menos 83 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  5. 5

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  6. 6

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  7. 7 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  8. 8 Los parados que cobrarán un subsidio de 570 euros en lugar de 240 gracias a este cambio del SEPE
  9. 9

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros
  10. 10

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Ayuntamiento de Abanto amplía su Presupuesto en 1,9 millones

El Ayuntamiento de Abanto amplía su Presupuesto en 1,9 millones