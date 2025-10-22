Avanza el plan de conducciones para el abastecimiento de agua en la comarca Sale a licitación por 38,5 millones la obra de desdoblamiento de la tubería de Abanto para cubrir la demanda futura en Las Encartaciones

Nuevo paso en la mejora del abastecimiento de agua en el Gran Bilbao. Al proyecto de reordenación mediante nuevas estructuras que está llevando a cabo el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para atender las necesidades de Las Encartaciones, se suma una nueva actuación. Y es que la entidad ha sacado a licitación por 38,5 millones de euros las obras de desdoblamiento de la tubería de Abanto que abastece al depósito de Las Carreras desde la sala de válvulas de Ballonti, y que suministra actualmente a los municipios de Abanto, Muskiz, Ortuella, Sopuerta y Galdames, que suman una población de 28.985 habitantes.

Se trata de una conducción de 5.042 metros de longitud y 600 milímetros de diámetro, de hormigón con chapa de acero, instalada en los años 70 y que presenta un deterioro importante por problemas de oxidación. De hecho, desde 2009 a 2016 se registraron siete fugas, que se repararon con la sustitución de fragmentos completos de tubería de acero galvanizado soldado.

Las obras, que se prevé que arranquen en verano del próximo año y que tendrán una duración de 30 meses, cumplirán un doble objetivo. Por un lado, se busca cubrir la demanda futura prevista al incluir Las Encartaciones en el servicio del Consorcio, ya que la conducción actual «no tendrá la suficiente capacidad», según detalla la memoria técnica del proyecto. A día de hoy, la demanda del depósito de Las Carreras es de 256 litros por segundo y el máximo caudal que puede llegar es de 468, pero tras la inclusión de los municipios encartados –Zalla, Güeñes, Sodupe, Gordexola y Balmaseda en un primer momento, y eventualmente a futuro Arcentales, Trucíos y Carranza– se prevé una demanda adicional que alcanzaría los 482 litros por segundo.

Vías alternativas

De esa manera, mediante la nueva conducción de 4.814 metros lineales y 800 milímetros de diámetro, que sustituirá la existente, el Consorcio incrementará la capacidad de transporte de la red primaria de abastecimiento actual entre la sala de válvulas de Ballonti y el entorno del depósito de Las Carreras, suministrando agua desde el sistema Zadorra a toda la comarca.

Por otro lado, la actual conducción no dispone de vías de suministro alternativas, por lo que «cualquier avería comprometería gravemente el abastecimiento a los municipios vecinos», refleja el Consorcio. Por ello, la segunda finalidad del proyecto es permitir, en situaciones de emergencia como sequía o avería, operar en sentido inverso, posibilitando el suministro desde los sistemas de Ordunte y Cadagua no solo a Las Encartaciones, sino también a la Zona Minera y la Margen Izquierda, garantizando el abastecimiento en todo momento.