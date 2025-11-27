El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del árbol colocado el pasado año, con nueve metros de altura. L. G.

Un árbol de 17 metros iluminará la Navidad en Barakaldo

El encendido de luces tendrá lugar el próximo 4 de diciembre en la Herriko Plaza, con dos figuras de Olentzero y Mari Domingi y una casa de los deseos

Laura González

Laura González

Barakaldo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:26

El próximo jueves 4 de diciembre Barakaldo dará inicio oficialmente a la Navidad, con el tradicional encendido, en un acto en la Herriko Plaza, a partir de las 18.00 horas, que estará protagonizado por el colegio El Pilar, en plena celebración de su 70 aniversario. Representantes del centro, junto a la alcaldesa, pulsarán el botón que iluminará las calles del municipio, y que dará paso a las celebraciones. Este año la localidad contará con un gran árbol, de 17 metros de altura (el del pasado año alcanzó los nueve), que estará acompañado por dos figuras de Olentzero y Mari Domingi.

Además, la plaza contará también con una casa de los deseos navideños, un rincón en el que los más pequeños podrán entregar sus cartas a Olentzero y a los Reyes Magos a partir del 5 de diciembre. Hasta el 4 de enero (salvo los días 24, 25 y 1), un cartero real y un galtzagorri atenderán a los más pequeños de 17.30 a 19.30 horas.

Figuras que se colocarán en el jardín botánico. A. B.
La música será también protagonista gracias a la Coral Zigor, que cumple 40 años, y al Orfeón Barakaldés, con 120 años de trayectoria. Juntos ofrecerán una actuación especial de villancicos como 'Hator Hator', 'Olentzero' y 'El burrito sabanero'. Tras el encendido, la fiesta continuará con una chocolatada popular y una verbena familiar.

Jardín botánico

El inicio de la Navidad también se dejará sentir en el jardín botánico. Allí, desde el viernes 5 al domingo 7, de 18.30 a 22.30 horas, habrá una decoración con figuras de seda y de luz, compuesta por seis escenas, alguna de ellas con animales del bosque, del océano y con figuras musicales. Todo ello transformará el espacio en un entorno de fantasía. Con acceso libre, cada tarde habrá además animación (de 19.30 a 21.30 horas), que correrá a cargo de tres compañías especializadas en teatro de calle y animación navideña, que llenarán el jardín de música, color y movimiento.

