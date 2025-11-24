El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un espectáculo de luz y sonido dará el pistoletazo de salida este viernes a las 17.30 en la plaza del Ayuntamiento. A. A.

Abanto dará la bienvenida a la Navidad este viernes

El PIN, el tradicional mercado navideño, teatro infantil, conciertos, bailables y bingo conforman el variado programa cultural para todos los públicos

Diana Martínez

Abanto

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

La Navidad llega a Abanto con un variado programa cultural que se desarrollará desde este viernes y hasta el 9 de enero. El pistoletazo de salida lo dará el encendido de luces el día 28 a las 17.30 en la plaza del Ayuntamiento, con un espectáculo de luz y sonido amenizado por un DJ, robots leds, chocolatada y más sorpresas. Las actividades proseguirán la próxima semana con la posibilidad de visitar el belén del hogar de personas mayores de Gallarta y el nacimiento en la iglesia de San Pedro de Las Carreras, así como depositar las cartas al Olentzero en un buzón situado frente al Consistorio a partir del 9 de diciembre.

Los vecinos podrán disfrutar de diferentes actividades como el tradicional mercado navideño, teatro infantil, conciertos, bailables, exhibición de natación sincronizada, taller de cocina navideña para hombres, bingo y talleres artesanales, entre otras propuestas para todos los públicos. Además, del 26 al 30 de diciembre, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, abrirá el gran Parque Infantil de Navidad en el frontón Txikito Gallarta.

