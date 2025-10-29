El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retenciones en la A-8 y La Avanzada sentido Bilbao por dos accidentes entre varios vehículos
Vista general del municipio de Sopela Luis Ángel Gómez

Sopela busca movilizar las viviendas vacías a través del alquiler protegido

La localidad cuenta con 883 pisos sin empadronados, lo que supone el 14% del parque residencial

Johana Gil

Johana Gil

Sopela

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:13

Comenta

Sopela movilizará sus viviendas vacías para facilitar el acceso a un hogar con la firma de un acuerdo entre el Ayuntamiento y Alokabide. La sociedad ... pública, dependiente del Gobierno vasco, será la encargada de poner los pisos deshabitados en el mercado. A través del convenio, se impulsarán los programas Bizigune y Asap (Alquiler Seguro a un Precio razonable).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

