Sopela busca movilizar las viviendas vacías a través del alquiler protegido

Sopela movilizará sus viviendas vacías para facilitar el acceso a un hogar con la firma de un acuerdo entre el Ayuntamiento y Alokabide. La sociedad ... pública, dependiente del Gobierno vasco, será la encargada de poner los pisos deshabitados en el mercado. A través del convenio, se impulsarán los programas Bizigune y Asap (Alquiler Seguro a un Precio razonable).

Ambas iniciativas tienen por objeto animar a los propietarios a incorporar sus casas al mercado de arrendamiento protegido, de modo que estos perciban una renta garantizada mientras los alojamientos se ponen a disposición de familias con recursos limitados. También se impulsará la aplicación de medidas fiscales que favorezcan la puesta en uso de estos inmuebles, como bonificaciones del IBI o reducciones en las tasas de licencias de obra destinadas a su rehabilitación.

La posibilidad de disponer de un hogar, es cada vez más difícil en el municipio por lo que el Consistorio tramita ya su declaración como zona tensionada. El diagnóstico preliminar refleja que la localidad cuenta con 883 pisos sin empadronados, lo que supone el 14% del parque residencial.

Según el último informe del Observatorio Vasco de la Vivienda, Sopela cumple los requisitos para tener esa clasificación al haber superado el umbral de incremento de precios de compraventa establecido. En concreto, ha pasado de 250.115 euros en 2019 a 320.798 en 2024, lo que supone un aumento del 28,3% en cinco años. Además, el precio medio del alquiler asciende a 852,2 euros mensuales.