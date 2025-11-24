El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.040 despidos en tres de las siete filiales afectadas

Reunión «clave» para mantener los cines del Puerto Deportivo de Getxo

La alcaldesa se reúne mañana con el gerente de Getxo Zinemak para abordar la forma de encarrilar el negocio o enterrar un proyecto maltrecho por el pésimo estado de las salas

Luis Gómez

Luis Gómez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:50

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, y el empresario encargado de la gestión del complejo Getxo Zinemak del Puerto Deportivo, Alfonso Benegas, mantendrán este martes ... una reunión en el Ayuntamiento para abordar el futuro del complejo cinematográfico. La reunión institucional busca hallar puntos de encuentro y, sobre todo, conocer las intenciones tanto del Consistorio getxotarra como del empresario sobre la forma de reconducir el negocio tras haber fracasado de forma estrepitosa el plan de modernización del espacio náutico sobre el que gravitaba una inversión de 21 millones de euros que nunca llegó a materializarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  4. 4 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  5. 5 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  6. 6 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  7. 7 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  8. 8 Detenidos en Bakio tres miembros de un grupo criminal al que se le atribuyen 15 robos en viviendas de Bizkaia
  9. 9 Consuelo Berlanga vuelve a televisión tras la muerte de su marido: «¿Por qué me ha pasado a mí con lo felices que éramos?»
  10. 10 La crema de Mercadona que recomienda una farmacéutica: «Controla el exceso de sebo y reduce las rojeces»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Reunión «clave» para mantener los cines del Puerto Deportivo de Getxo

Reunión «clave» para mantener los cines del Puerto Deportivo de Getxo