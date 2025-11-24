Reunión «clave» para mantener los cines del Puerto Deportivo de Getxo

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, y el empresario encargado de la gestión del complejo Getxo Zinemak del Puerto Deportivo, Alfonso Benegas, mantendrán este martes ... una reunión en el Ayuntamiento para abordar el futuro del complejo cinematográfico. La reunión institucional busca hallar puntos de encuentro y, sobre todo, conocer las intenciones tanto del Consistorio getxotarra como del empresario sobre la forma de reconducir el negocio tras haber fracasado de forma estrepitosa el plan de modernización del espacio náutico sobre el que gravitaba una inversión de 21 millones de euros que nunca llegó a materializarse.

Sobre la reunión de Agirre y Benegas subyace un profundo hermetismo. Nadie quiere mostrar las cartas boca arriba, pero existen algunas señales que invitan lo mismo al optimismo que al pesimismo. La compañía que gestiona el gerente de Areto y presidente de Ezae, la Asociación de Cines de Salas de Cine de Euskadi, se mueve en una encrucijada marcada por los números. Benegas, que explota cines en toda España, lleva un año en Getxo marcado por las pérdidas, que achaca a una oferta cartelera carente de alicientes y al pésimo estado que presentan las salas.

Sin embargo, desde septiembre, los Getxo Zinemak, animados por una cartelera que ha recuperado grandes títulos, han remontado el vuelo, elevado la recaudación y reuniendo cada fin de semana a «más de mil y pico espectadores» gracias a títulos como 'Maspalomas', 'Karmele' y, especialmente, 'Los domingos'. Unas cifras que invitan a la esperanza y a la continuidad del negocio.

No obstante, quedan cuestiones pendientes de pulir. Benegas dejó el pasado septiembre, por decisión de los responsables municipales, de abonar el alquiler. De cara al mantenimiento de la actividad, Benegas, que ha evitado realizar comentarios a este periódico, quiere claridad. Su alquiler expira el próximo 1 de enero y, a partir de esta fecha, podría seguir operando seis meses más, hasta julio, de forma gratuita.

Pero quiere saber las condiciones del Consistorio a partir del próximo verano. Hay interrogantes que necesitan aclaración. ¿Cuáles? Se refieren fundamentalmente al estado del edificio, que incorpora siete salas. Los cines necesitan una profunda reforma, que pasaría por el tapizado de butacas y moquetas y la realización de otras obras más importantes. La humedad está afectando a las paredes y también preocupan las goteras, así como la necesidad de renovar el sistema de aire acondicionado.

La postura del Ayuntamiento se antoja clave en un recinto que ha perdido el interés del público ante la falta de comercios y bares y restaurantes. «No hay nada», lamentan los vecinos de Getxo, que han promovido una nueva recogida de firmas para luchar por la pervivencia de los únicos cines de la localidad. La anterior vez recabaron más de 6.000 apoyos, pero el deterioro ha ido a más. El inmueble acusa el paso del tiempo. Ha cumplido 25 años y ven cómo la competencia de los cines de Artea les come terreno. Los afectados siguen sin comprender cómo las instituciones continúan sin establecer un servicio de transporte público que acerque a los espectadores a la zona. De esto se hablará también mañana en una reunión que se antoja clave.