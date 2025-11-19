El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La empresa que gestiona el establecimiento habría dejado de pagar desde septiembre de 2024. E. C.

El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros

El Ayuntamiento asegura que el agujero en las arcas que deja 'La Terraza' es tres veces menor, y solo le ha impuesto una multa de 1.000 euros

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:29

La deuda de la empresa que gestiona el local hostelero getxotarra 'La Terraza' sería casi tres veces más elevada que los 200.000 euros que el Ayuntamiento había indicado en el pleno de octubre. El grupo municipal del Partido Popular ha acusado al Gobierno local (PNV–PSE) de minimizar la verdadera dimensión del agujero en las arcas públicas. Según indican portavoces del PP, el importe pendiente ascendería a 587.314 euros.

Hace unas semanas, el Consistorio aprobó una multa de 1.000 euros a la entidad que presta el servicio en la playa de Ereaga, una sanción que se tramitó de urgencia para evitar la prescripción del incumplimiento. El canon mensual fijado en los pliegos era de 19.965 euros, al que se sumaban recargos por demora que rondaban los 4.000 euros mensuales. Pese a ello, el expediente no se inició hasta once meses después de que la adjudicataria dejara de pagar.

Los populares se apoyan en un informe de la Tesorería Municipal que detalla que en junio de 2024 se autorizó un fraccionamiento y aplazamiento de pagos por 472.549 euros, junto con una dispensa parcial de garantías de 79.860 euros. La polémica se agrava porque, según denuncia el PP, el Ayuntamiento se dispone ahora a aprobar la cesión a una nueva empresa, sin exigir garantías suficientes que permitan recuperar el dinero pendiente.

