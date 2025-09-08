El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Uno de los contenedores de vidrio desbordado. Ayto. de Plentzia

Plentzia exige soluciones ante el colapso de los contenedores de vidrio en verano

El sistema de recogida bajo demanda se muestra insuficiente y el Ayuntamiento reclama a la empresa responsable una retirada regular de los residuos

Johana Gil

Johana Gil

Plentzia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:57

Desde el inicio del verano, los contenedores de vidrio de Plentzia permanecen desbordados durante días sin que se proceda a su vaciado, según denuncia el ... Ayuntamiento. La situación, que se repite en diferentes puntos de la localidad, ha generado numerosas quejas vecinales y ha obligado al Consistorio y a la Mancomunidad de Uribe Kosta a intensificar sus gestiones con la empresa encargada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  3. 3

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  6. 6

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  7. 7

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  8. 8 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  9. 9

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  10. 10

    Detenidos dos hombres en Bilbao por abusar de una mujer que dormía en una nave abandonada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Plentzia exige soluciones ante el colapso de los contenedores de vidrio en verano

Plentzia exige soluciones ante el colapso de los contenedores de vidrio en verano