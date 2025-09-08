Plentzia exige soluciones ante el colapso de los contenedores de vidrio en verano
El sistema de recogida bajo demanda se muestra insuficiente y el Ayuntamiento reclama a la empresa responsable una retirada regular de los residuos
Plentzia
Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:57
Desde el inicio del verano, los contenedores de vidrio de Plentzia permanecen desbordados durante días sin que se proceda a su vaciado, según denuncia el ... Ayuntamiento. La situación, que se repite en diferentes puntos de la localidad, ha generado numerosas quejas vecinales y ha obligado al Consistorio y a la Mancomunidad de Uribe Kosta a intensificar sus gestiones con la empresa encargada.
El paso a un sistema de recogida bajo demanda, que únicamente actúa cuando se comunica la necesidad, ha demostrado ser «ineficaz», especialmente en estas fechas de mayor uso de los depósitos. De hecho, los elementos adicionales instalados con motivo de las fiestas patronales tuvieron que mantenerse varias semanas para evitar el colapso del resto.
«La ausencia de supervisión proactiva y un servicio insuficiente están afectando gravemente al normal desarrollo del mismo», indican fuentes municipales. Hasta ahora, la solicitud institucional no ha recibido respuesta oficial, aunque la ayuda ciudadana ha mitigado la problemática.
«Entendemos que en algunas situaciones pueda resultar complicado, como en el caso de la hostelería, pedimos que en caso de encontrar un contenedor lleno, se busque otro o se espere hasta que sea vaciado», señalan.
