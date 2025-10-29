Leioa ofrece atención psicológica gratuita a las mujeres El servicio, a cargo de una profesional, está disponible los miércoles y viernes, con cita previa

Paula Lana, psicóloga que se encarga de desarrollar el programa, junto a representantes de Andrak, la asociación sociocultural de mujeres de Leioa.

Johana Gil Leioa Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:12

Leioa reanuda el programa 'Emakumeak Orekan', el primer servicio municipal gratuito de acompañamiento psicológico dirigido a mujeres del municipio. Este recurso, que comenzó su andadura a principios de año, se consolida como «un espacio de prevención, orientación y apoyo emocional», tras haber atendido a más de medio centenar de personas durante su primer periodo de funcionamiento.

La atención a cargo de una profesional ofrece asistencia individual y personalizada, dirigida a mujeres que atraviesan momentos de malestar emocional, vulnerabilidad social o procesos vitales complejos. «Además, funciona como un espacio seguro y confidencial, donde las participantes pueden expresarse libremente y encontrar las herramientas necesarias para afrontar sus dificultades», señalan portavoces municipales.

Las interesadas podrán acceder, con cita previa, los miércoles de 15.30 a 19.00 horas y los viernes de 10.30 a 14.00 horas, llamando al 94 400 19 17 o escribiendo al correo electrónico emakumeakorekan@leioa.eus.

