Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz
Una mujer mayor afectada por la inhalación tuvo que ser trasladada al hospital de Urduliz
Gorliz
Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:12
Una posible fuga de gas en una vivienda del barrio Andra Mari, en Gorliz, se saldó este jueves con la muerte de un hombre, según ... han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad vasco. En el suceso, una mujer debió ser trasladada al Hospital de Urduliz debido a la inhalación de gases. Las dos personas afectadas son mayores.
La Ertzaintza recibió el aviso sobre las cuatro, momento en el que se activó el operativo. Hasta el domicilio acudieron los agentes y técnicos de la compañía de gas, que continúan analizando la instalación para determinar con precisión de dónde pudo proceder la fuga.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión