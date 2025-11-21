El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz

Una mujer mayor afectada por la inhalación tuvo que ser trasladada al hospital de Urduliz

Johana Gil

Johana Gil

Gorliz

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:12

Una posible fuga de gas en una vivienda del barrio Andra Mari, en Gorliz, se saldó este jueves con la muerte de un hombre, según ... han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad vasco. En el suceso, una mujer debió ser trasladada al Hospital de Urduliz debido a la inhalación de gases. Las dos personas afectadas son mayores.

