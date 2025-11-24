El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El uso excesivo del movil y las redes amplían el catálogo de adicciones. E. C.

Getxo redobla su lucha contra las adicciones ante el aumento de las conductas de riesgo

El recurso municipal, que ha gestionado 28 casos y 78 sesiones en su primer año de actividad, amplía su horario de atención a todos los días laborables

Johana Gil

Johana Gil

Sopela

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:51

El primer año de actividad de Ondoan, el servicio de Getxo dedicado a orientar sobre adicciones y conductas de riesgo, ha dejado claro que en ... la localidad existe una demanda creciente de apoyo especializado. Jóvenes, familias y adultos han encontrado en este recurso un lugar donde expresar dudas, pedir ayuda y abordar situaciones que requieren acompañamiento profesional. La afluencia registrada ha llevado ahora a ampliar el horario de atención a todos los días laborables.

