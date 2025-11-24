Getxo redobla su lucha contra las adicciones ante el aumento de las conductas de riesgo

El primer año de actividad de Ondoan, el servicio de Getxo dedicado a orientar sobre adicciones y conductas de riesgo, ha dejado claro que en ... la localidad existe una demanda creciente de apoyo especializado. Jóvenes, familias y adultos han encontrado en este recurso un lugar donde expresar dudas, pedir ayuda y abordar situaciones que requieren acompañamiento profesional. La afluencia registrada ha llevado ahora a ampliar el horario de atención a todos los días laborables.

Desde su puesta en marcha en octubre del ejercicio pasado se han atendido 28 casos, con perfiles diversos -18 hombres y 10 mujeres-, la mitad corresponde a menores. Entre los adultos, las problemáticas se centran, principalmente, en consumos de alcohol y cannabis y comportamientos ligados al uso compulsivo de móviles, videojuegos o juegos de azar, además de situaciones de multiadicción.

A lo largo del año se han realizado 78 intervenciones, la mayoría presenciales, aunque también se han utilizado otras vías como el teléfono, WhatsApp y el correo electrónico para resolver consultas. Por lo general, cada proceso ha necesitado tres sesiones, aunque en algunos se han llevado a cabo hasta siete para poder revisar rutinas, establecer acuerdos familiares o trabajar pautas de cambio.

«Detrás de cada consulta hay una familia preocupada, un joven que busca orientación o una persona adulta que atraviesa un momento difícil», resume la concejala de Cohesión Social, Carmen Díaz. La mayor cantidad de las peticiones ha llegado por iniciativa familiar y personal. Por lo que el horario de atención, que en principio solo operaba los miércoles de manera presencial, pasará a ser de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas, y además los miércoles por la tarde, de 14.00 a 17.00. La información y las citas pueden solicitarse en el 688 72 73 46, por WhatsApp o por teléfono, o acudiendo a la segunda planta del edificio público de la calle Urgull.

«Ondoan está siendo un apoyo clave para todas esas personas. Ampliar el horario es reforzar un recurso necesario y garantizar poder seguir dando respuestas útiles a la ciudadanía», destaca la edil. La decisión coincide con la reciente aprobación del plan local de adicciones, que impulsa hasta 2029 nuevas medidas de prevención. Además se refuerza la coordinación entre servicios municipales, centros educativos y entidades sociales. A lo largo de los próximos cuatro años, se pondrán en marcha cuarenta acciones para combatir las conductas adictivas, principalmente en los menores y jóvenes.

Según el diagnóstico previo elaborado por el Consistorio, nuevas formas de dependencia se abren paso en Getxo, como el uso excesivo de redes sociales y teléfonos móviles, sin que las clásicas -el consumo de alcohol, tabaco o cannabis- hayan desaparecido del todo. También se ha detectado la creciente adquisición de psicofármacos -especialmente entre las mujeres-, y el impacto del juego y las apuestas, sobre todo en colectivos vulnerables.

En este sentido, estas herramientas complementan el trabajo realizado hasta ahora a través del servicio municipal de prevención de adicciones operativo desde 1991, que trabaja en coordinación con Osakidetza.