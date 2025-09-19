La gastronomía volverá a ser el plato fuerte de las fiestas de Las Mercedes Junto a los concursos de caracoles, marmitako y tortilla habrá degustación de paella y sardinas en un programa con actos para todo los públicos

El barrio de Las Arenas se prepara para despedir el verano con la intensidad que siempre marcan las fiestas de Las Mercedes, la cita que cierra el calendario festivo de Getxo. Desde el 26 al 28 de septiembre, las calles y plazas se llenarán de música, tradición, actividades infantiles y, sobre todo, de propuestas gastronómicas que son seña de identidad de esta celebración.

El arranque será el viernes 26 con el tradicional txupinazo y pregón a las 19.00 horas en la plaza de Las Escuelas a cargo de los representantes del club de fútbol El Arenas, que este año ascendió a primera RFEF. Seguido se han organizado conciertos en el mismo lugar y en la calle Amistad. Pero será el sábado cuando empiece el verdadero festín con la Sardinada Popular (12.00 h). Una cita imprescindible que coincidirá con la celebración de una clase de zumba solidaria por Zabalketa, que trabaja en proyectos de cooperación internacional con programas de educación y sensibilización. A las 13.30 h, ese mismo escenario acogerá una exhibición de deporte rural.

La tarde se llenará de actividades para todos los públicos como talleres de peluquería, pulseras, chapas y llaveros, dantzas con el grupo Berantzagi y música con el clandestino de Lindy Hop en la calle Amistad a las 18.30 h. La jornada se cerrará con el bingo de las 20.30 h, el concierto de La Mara y José del Arte a las 21.00 h en la calle Amistad, y la gran L.A. Black Night Fest by Galker, que tomará la plaza de Las Escuelas a las 22.30 h.

El domingo concentrará las citas más esperadas para los paladares. Cuadrillas, familias y amantes de la cocina compartirán sus recetas que forman parte del patrimonio gastronómico vasco. Desde primera hora se abrirán las inscripciones para el concurso de caracoles en la calle Amistad, mientras que a las 10.00 h se inaugurará la edición número 11 de la feria de artesanía, un espacio en el que se podrá recorrer puestos con productos locales y degustaciones abierto a todos los vecinos y visitantes.

El día continuará con la preparación de las tortillas. Mientras se encienden los fogones, se desarrollará un espectáculo de magia a las 12.00 h, la fiesta de la espuma junto al Puente Colgante y la animación itinerante de la Marching Band de Getxo. Poco después recala la esperada paella popular, que compartirá protagonismo con la presentación de cazuelas de caracoles.

Ya por la tarde, se celebrará la presentación del marmitako y, tras la chocolatada de las 16.30 h, llegará el momento de las entregas de premios. La programación se completará con la gincana infantil a las 17.30 h para cerrar con broche antes de dar paso al otoño.

