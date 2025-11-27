El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las familias de Sopela impulsan el uso responsable de la tecnología en menores

El Ayuntamiento se suma al movimiento Altxa Burua que apuesta por retrasar la entrega de móviles

Sopela

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:18

El Ayuntamiento de Sopela se ha sumado al movimiento Altxa Burua, una iniciativa promovida por familias que busca fomentar un uso responsable y consciente de la tecnología entre niños y adolescentes del municipio. La iniciativa surgió de la preocupación de los padres y madres del alumnado de la ikastola Ander Deuna, y con el tiempo se ha extendido a familias de los centros educativos Zipiriñe e Iberre.

Tras la adhesión, el Consistorio busca reforzar la red local, que entre sus principales objetivos está «retrasar la entrega de dispositivos con acceso a Internet, convertir los institutos en espacios libres de móviles y concienciar a la sociedad sobre un uso saludable de la tecnología».

