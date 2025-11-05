Erandio reconoce la labor social de cinco colectivos en los premios Eredugarria Asociaciones, vecinos y empresas han sido galardonados por su impulso a la inclusión, la cultura, la educación y la actividad física

Los premios Erandio Eredugarria han puesto en valor un año más la entrega de quienes contribuyen al bienestar de la localidad. La cita consolidada en el calendario municipal ha reconocido la labor de personas, asociaciones, colectivos y empresas que destacan por «su compromiso social, su creatividad y su capacidad de generar impacto positivo».

Entre los galardonados, la asociación Pro-Sáhara Nishma fue destacada por su labor solidaria, que conecta cada verano a familias locales con niños saharauis durante el verano. De manera similar, Aunar Elkartea Taper Solidario acerca ayuda a quienes más lo necesitan, repartiendo comida diaria a personas en situación vulnerable y promoviendo la inclusión social.

El apartado participativo recayó en Track Uno, iniciativa que impulsa la cultura y anima las calles con exposiciones, conciertos y talleres, fomentando la creatividad y el encuentro vecinal. Por su parte, Pausoz Pauso recibió un homenaje en la categoría «Mayores en Activo» por su programa de senderismo y actividades al aire libre, que promueve la salud física y emocional de personas mayores y les ofrece un espacio para la socialización.

En el ámbito empresarial, Montajes Meccano fue distinguida por su trayectoria de más de 40 años en el alquiler de estructuras metálicas, destacando por «su profesionalidad, compromiso con los vecinos y respeto por la sostenibilidad».

Además, José Antonio Lozano Alonso, catedrático y director científico del centro de investigación en matemática aplicada, recibió el premio de Bienestar y Salud por sus aportaciones pioneras en inteligencia artificial y ciencia de datos. Finalmente, Bienvenido Pérez Ibáñez, fundador del grupo Indarra, recibió un homenaje a título póstumo por su talento y energía, que dejaron una huella imborrable en la vida cultural del municipio.

