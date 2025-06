Desmantelan el campamento de los 'chicos del bosque' de Getxo por peligro de incendio y medioambiental

Nuevo desmantelamiento de campamentos de migrantes de los montes de Getxo. Más de 200 jóvenes llegados en los últimos meses viven de forma infrahumana en ... tiendas de campaña. En esta ocasión ha sido el propio Ayuntamiento el que ha comunicado la «intervención» en el entorno de Larrañazubi, donde tradicionalmente los jóvenes sin recursos han encontrado un lugar en el que cobijarse. Los Servicios Sociales de la localidad están completamente saturados y no hay plazas destinadas a colectivos vulnerables. El municipio lleva meses soportando un importante flujo migratorio al que da respuesta como puede, a través de colectivos sociales y una gran red de voluntariado.

Incluso la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha aprovechado el desmantelamiento para denunciar la «saturación» de los recursos municipales. Se ha puesto además en contacto con la presidenta de la Mancomunidad de Uribe Kosta para requerirle mayor implicación. «Ha solicitado colaboración urgente para ofrecer una respuesta habitacional a estas personas insistiendo en la necesidad de buscar soluciones conjuntas que permitan a quienes se encuentren en situación de especial vulnerabilidad continuar con sus procesos de inclusión social», informan.

Una quincena de jóvenes residían en este último campamento desde hace «varios meses», apuntan las ongs que trabajan con ellos sus procesos de inclusión. Desde el Consistorio getxotarra se insiste en que se ha realizado la actuación con «el objetivo de garantizar la seguridad de las personas, proteger la salud pública y preservar un entorno natural especialmente sensible». Aseguran que la operación «coordinada entre diversas áreas del Ayuntamiento y responde a la detección de riesgos reales por parte del área de Medio Ambiente». Se refieren a la presencia de «bombonas de butano y otros materiales peligrosos en un entorno no adecuado». Se suma además «al impacto ambiental generado en una zona boscosa de alto valor ecológico», argumentan.

Portavoces municipales aseguran que el Ayuntamiento ha seguido el «protocolo previsto para situaciones de vulnerabilidad social, garantizando un enfoque respetuoso y acompañante hacia las personas afectadas». Días antes de la intervención se mantuvo una reunión con dos asociaciones del municipio, con las que el Consistorio mantiene convenios de colaboración en proyectos de inclusión, y que trabajan específicamente con personas inmigrantes y familias en situación de vulnerabilidad. Se les explicó la «situación y lo motivos». Los Servicios Sociales han estado al corriente de la actuación, apuntan. Sin embargo, a pesar de las declaraciones del equipo de gobierno, en manos de PNV y PSE, las ongs consultadas por este periódico vuelven a «discrepar» en la forma de actuación. «No compartimos los procedimientos, que no digan que estamos de acuerdo, estamos intentando por nuestra parte encontrar un espacio de diálogo, que se busquen otras alternativas», dicen. Y son contundentes. «No nos vale la explicación de que se realiza por seguridad, si así fuera, se llevarían las bombonas de butano con las que cocinan y lo que hacen es desalojar todo». En su opinión, esta forma de actuar les «desestabiliza y lo único que consigue el Ayuntamiento es mover el problema veinte metros porque se vuelven a situar al lado». «Hasta que no haya estructurada una verdadera red de apoyo no tiene sentido hacer eso, además son chicos que están estudiando, podríamos entenderlo si estuvieran robando, pero no es el caso, están en procesos de integración con nosotros», defienden.

El pasado mes de marzo la guardia urbana desmanteló a los denominados 'chicos del bosque' también del entorno de Larrañazubi. Las asociaciones que trabajan por su integración advirtieron entonces de que estas actuaciones les «empujan al abismo» y alertan que buscarán «otro sitio cerca», como sucedió.

La alcaldesa de Getxo contesta. «Somos plenamente conscientes de que detrás de estas situaciones hay personas con trayectorias muy duras. Por eso, además de garantizar la seguridad y la protección del entorno, nuestra prioridad ha sido siempre ofrecer una respuesta humana, desde el respeto, el acompañamiento y la solidaridad. En Getxo nadie está solo: nuestros Servicios Sociales cuentan con programas específicos para ayudar a las personas sin hogar a recuperar su autonomía y su bienestar.»