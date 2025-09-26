El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe

Ainhoa de las Heras

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:54

Haitam G., el joven que murió de una puñada mortal en el bilbaíno barrio de Solokoetxe, «tenía muchos amigos». Les había conocido en los ... centros de menores y de internamiento por los que había pasado desde que llegó a Bizkaia en 2021, con 17 años, procedente de un pueblo al sur de Rabat, en Marruecos. Algunos de estos chicos le recuerdan como «un buen chaval», «con gran corazón», pese a sus problemas con el consumo de drogas y con la Justicia. Tenía pendientes numerosos juicios por robos con violencia, con fuerza y hurtos.

