«Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe

Haitam G., el joven que murió de una puñada mortal en el bilbaíno barrio de Solokoetxe, «tenía muchos amigos». Les había conocido en los ... centros de menores y de internamiento por los que había pasado desde que llegó a Bizkaia en 2021, con 17 años, procedente de un pueblo al sur de Rabat, en Marruecos. Algunos de estos chicos le recuerdan como «un buen chaval», «con gran corazón», pese a sus problemas con el consumo de drogas y con la Justicia. Tenía pendientes numerosos juicios por robos con violencia, con fuerza y hurtos.

El joven marroquí estuvo la noche previa a su homicidio en la discoteca Non de Lemoa, acompañado de «dos amigos marroquíes y una chica», según explica un conocido con el que se encontró aquella noche, sobre las cuatro de la mañana. «Me hizo mucha ilusión verle y me dijo que me iba a llamar para quedar». Haitam le explicó que se dirigían ya a la estación de Euskotren para regresar a Bilbao. Horas después, supo por un reel en Instagram colgado por un amigo común que había sido apuñalado. «Aún no me lo creo. Me parece mentira».

Selección marroquí

«Tuvo mala suerte. Estaba en mal momento y le tocó a él», lamenta otro de los chicos con los que había coincidido en el centro de Arratia, donde cumplió una medida de justicia juvenil. «Cuando entré, yo era un crío y él ya estaba allí. Era como un educador, me ayudó a hacer las cosas bien», le agradece. «Ahora andaba bien, limpio. Fuera de problemas», asegura. Se había fugado de centros, había trabajado en alguna obra y pasado temporadas en Barcelona, Portugal e Ibiza, pero volvió a Euskadi. Mantenía relación con su padre, que llegó a vivir en Basauri -su madre había fallecido-. Le gustaba mucho el fútbol y animaba a la selección marroquí.

Su presunto asesino, Javier, de 21 años y origen colombiano, fue puesto a disposición judicial por parte de la Ertzaintza este jueves. El titular del juzgado de instrucción número 9 de Bilbao ordenó su ingreso en prisión preventiva, como adelantó este periódico y confirmó después el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Los investigadores disponen de pruebas que le vinculan con el arma homicida, un cuchillo casero.

Los otros dos arrestados por su presunta implicación en el homicidio de Solokoetxe, nacidos en Colombia y Venezuela, de 31 y 28 años, quedaron en libertad provisional con cargos después de declarar ante el juez, que fijó como medida cautelar la obligación de personarse en el juzgado de forma periódica, además de retirarles el pasaporte y prohibirles que abandonen el territorio nacional.

Alguno de los detenidos ha alegado que creían que iban a ser víctimas de un intento de robo como versión autoexculpatoria, aunque los investigadores no le conceden credibilidad, ya que cuentan con imágenes de la pelea en las que no se aprecia nada parecido. Los tres sospechosos fueron puestos a disposición judicial a primera hora de la mañana. Permanecían en los calabozos de las comisarías de Bilbao y Getxo, donde fueron arrestados apenas 24 horas después de los hechos, el pasado lunes.