Policías señalan con números las posibles evidencias. Ignacio Pérez

Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021

Estuvo en una discoteca con un amigo hasta las seis y cogió el tren a Bilbao. Una hora después, murió

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:14

Haitam G. llegó a Bizkaia con 17 años procedente de su Marruecos natal en 2021. Como menor extranjero no acompañado (mena), se presentó en una ... comisaría y fue trasladado al centro de primera acogida de Amorebieta. Al año siguiente, en 2022, cambió al de Artxanda, en El Vivero. Este servicio se cerró y ha vuelto a reabrir recientemente.

