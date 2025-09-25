Pasan a disposición judicial los tres detenidos por el homicidio de Solokoetxe

Los tres jóvenes detenidos por el homicidio de Solokoetxe han sido puestos a primera hora de la mañana a disposición judicial por la Ertzaintza. ... Los arrestados, dos de origen colombiano y uno venezolano, de 21, 28 y 31 años, permanecían en dependencias policiales desde la noche del pasado lunes cuando fueron detenidos.

Entre ellos, los investigadores del grupo de homicidios del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia (SICTB) sospechan que se encuentra el presunto autor material de la puñalada en el corazón que acabó con la vida de Haitam G, marroquí de 21 años, a primera hora de la mañana del pasado domingo en una pelea callejera en la calle Fika.

Hasta ahora, alguno de los detenidos ha alegado que creían que iban a ser víctimas de un robo como versión autoexculpatoria, aunque la Ertzaintza no le da mucha credibilidad. Los jóvenes tendrán que enfrentarse al juez, ante el que pueden declarar o guardar silencio. El magistrado decidirá si, tras escucharles, les envía a prisión preventiva o les deja en libertad con o sin cargos y medidas cautelares.