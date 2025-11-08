El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Loiu podrá crecer hasta los 13 millones de viajeros y operar grandes aviones

El nuevo Plan Director aconseja preparar al aeropuerto para dar servicio casi al doble de usuarios y a un máximo de 90.000 operaciones

Josu García

Josu García

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:20

Comenta

13 millones de pasajeros, 4.000 viajeros a la hora, 90.000 operaciones al año, un despegue o aterrizaje cada menos de dos minutos... Son ... las cifras del máximo desarrollo que el aeropuerto de Bilbao prevé alcanzar en la próxima década, en el caso de que el tráfico aéreo siga aumentando de manera importante. Así se refleja en el nuevo Plan Director aprobado este mes por el Ministerio de Transportes para Loiu. El documento, al que ha tenido acceso EL CORREO, sienta las bases jurídicas para la gran remodelación de 'La Paloma', que este noviembre cumplirá 25 años y que fue diseñada por Santiago Calatrava para un tránsito de 4,5 millones de clientes. En este 2025, el número de usuarios rondará los 7 millones. El pájaro se ha hecho grande y el nido le queda ya pequeño.

