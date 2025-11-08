Loiu podrá crecer hasta los 13 millones de viajeros y operar grandes aviones

13 millones de pasajeros, 4.000 viajeros a la hora, 90.000 operaciones al año, un despegue o aterrizaje cada menos de dos minutos... Son ... las cifras del máximo desarrollo que el aeropuerto de Bilbao prevé alcanzar en la próxima década, en el caso de que el tráfico aéreo siga aumentando de manera importante. Así se refleja en el nuevo Plan Director aprobado este mes por el Ministerio de Transportes para Loiu. El documento, al que ha tenido acceso EL CORREO, sienta las bases jurídicas para la gran remodelación de 'La Paloma', que este noviembre cumplirá 25 años y que fue diseñada por Santiago Calatrava para un tránsito de 4,5 millones de clientes. En este 2025, el número de usuarios rondará los 7 millones. El pájaro se ha hecho grande y el nido le queda ya pequeño.

Porque el futuro del aeródromo vizcaíno se decide hoy. Loiu vive un momento clave para definir cómo será su esperada ampliación. El pasado 18 de septiembre, el presidente del Gobierno anunció una inversión de 13.000 millones de euros para modernizar varios aeropuertos españoles. Y, aunque aún no se sabe exactamente qué parte de ese pastel le tocará a las instalaciones del Txorierri, ha quedado claro que la expansión de 'La Paloma' es ahora una prioridad en la hoja de ruta del equipo de Pedro Sánchez. Lo había sido justo antes de la pandemia, cuando se hizo público que Bilbao iba a ser objeto de un proyecto de mejora de envergadura pero el virus y aquella crisis que azotó el sector durante varios años hizo que la iniciativa se guardara en un cajón.

De forma paralela al anuncio del presidente socialista, el Ministerio de Transportes aprobó el nuevo Plan Director. Este instrumento analiza el presente y hace una lectura de cuáles serán las necesidades para la próxima década. De la lectura del mismo se pueden extraer varias conclusiones. La más llamativa: 'La Paloma' tendrá, llegado el caso, una capacidad máxima para dar servicio a 13 millones de pasajeros. Esto supondría duplicar prácticamente el volumen actual de viajeros.

Para dar cabida a este posible escenario, hace falta invertir en una nueva expansión de la terminal y en una serie de mejoras en el campo de vuelos. El Plan Director recoge una cifra de mínimos:121 millones de euros. Pero es una cantidad orientativa. Seguramente resulte muy escasa para la idea que Transportes tienen para 'La Paloma'. Fuentes de la dirección del aeropuerto apuntan que la memoria económica contenida en el citado documento no es un plan de inversiones sino una declaración de intenciones y un marco jurídico al que hay que dotar de contenido. Así que toca esperar para saber qué cantidad exacta destinará el Gobierno central para el desarrollo del Loiu del futuro.

El Plan Director, no obstante, sí que deja una serie de pistas muy interesantes. Hace una apuesta definitiva por desarrollar un área industrial en la zona norte, junto a la parte Este de la terminal, el lado que acerca hacia Derio. Ahí está la zona logística y algunos aparcamientos de empresas privadas que se dedican a recoger y custodiar coches de viajeros. La idea es que el aeropuerto se expanda hacia ese entorno. En todo ese área se va centralizar la actividad de carga, que se moverá desde Sondika. En la vieja terminal y su entorno se pretenden también habilitar nuevas instalaciones para dar servicio a la aviación privada o ejecutiva (con cada vez más importancia)y desarrollar un vivero de empresas relacionadas con el sector aeronáutico. Esta última idea se viene recogiendo en multitud de documentos estratégicos del aeropuerto pero no acaba de materializarse.

La importancia de la pernocta

Habrá más cambios. Está la expansión de la terminal, que tendrá que ganar nuevas pasarelas de embarque, más zona para el procesado de viajeros y equipajes, nuevas salas de espera, aumento del número de filtros de seguridad... Las necesidades son muchas y el plan pasa por extender las alas del edificio y recrecer su parte central (el pecho de 'La Paloma') para poder dar ese salto de calidad.

Habrá que ampliar también la plataforma donde duermen los aviones. Ahora hay 22 posiciones para la pernocta de aparatos. Se necesitan más si se quiere crecer, ya que el tener más aeronaves basadas en el aeropuerto permite ofrecer servicio desde primera hasta última hora y esto se traduce en más rutas, más viajeros y más empleos generados.

Lo único que no se va a tocar será la pista principal. No hará falta alargarla, como en el pasado se sopesó. Los estudios de Aena revelan que los 2.700 metros son suficientes para aviones incluso de gran tamaño. En el Plan Director se apunta que en Loiu podría operar un 'Boeing 787', avión de fuselaje ancho y doble pasillo, con capacidad para 330 pasajeros. No haría falta limitar su carga siempre y cuando su destino fuera alguna ciudad ubicada en un radio de 3.100 millas. Y se pone el ejemplo de Nueva York. Sería viable fletarlo ya que se ubica a 3.071 millas de distancia.