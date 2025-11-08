El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de 10 millones de euros para expropiaciones

'La Paloma' se quiere expandir unas dos hectáreas

Josu García

Josu García

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:14

El nuevo Plan Director reserva un apartado en el que pide consignar dinero para expropiaciones. 'La Paloma' se quiere expandir unas dos hectáreas y para ello habría que negociar con particulares y empresas que son propietarias ahora mismo de esos suelos.

El crecimiento se plantea hacia los dos flancos de la zona de la terminal. En la parte Oeste son parcelas agrícolas y ganaderas. Hay varios caseríos. Habrá que ver hasta qué punto puede crecer Loiu para saber si sera necesario expropiar. Hacia el otro lado, hacia el Este, la zona que se ambiciona tiene una parte que está ya urbanizada.

