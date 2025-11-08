Más de 10 millones de euros para expropiaciones

Josu García Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:14 Comenta Compartir

El nuevo Plan Director reserva un apartado en el que pide consignar dinero para expropiaciones. 'La Paloma' se quiere expandir unas dos hectáreas y para ello habría que negociar con particulares y empresas que son propietarias ahora mismo de esos suelos.

El crecimiento se plantea hacia los dos flancos de la zona de la terminal. En la parte Oeste son parcelas agrícolas y ganaderas. Hay varios caseríos. Habrá que ver hasta qué punto puede crecer Loiu para saber si sera necesario expropiar. Hacia el otro lado, hacia el Este, la zona que se ambiciona tiene una parte que está ya urbanizada.

Temas

Loiu