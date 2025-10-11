El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Janire, con su marido y sus tres hijos. LUIS ÁNGEL GÓMEZ

El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación con ayuda de Chat GPT

Janire, que acudió ayer al juicio sin abogado, tiene de plazo hasta el jueves para presentar de nuevo la demanda «hilvanada»

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Cuatro días. Es el plazo que el juez ha dado a Janire Torres para que reestructure la demanda que interpuso el pasado 17 de marzo ... contra la Diputación de Bizkaia. La bilbaína, de 41 años, acusa a la entidad foral de no conceder a sus hijos, los únicos niños en el mundo con una rara y grave enfermedad genética, «la atención adecuada a su dolencia». Zeian e Izei, de 4 y 2 años, no hablan ni caminan y tienen concedidas seis horas mensuales de atención temprana, un servicio para menores de 0 a 6 años con trastornos o riesgo de desarrollarlos que incluye pedagodo, psicólogo, logopeda y fisioterapia. «El anterior decreto foral contemplaba hasta doce horas al mes para casos graves. Seis horas son una migaja para unas necesidades tan grandes como las que tienen mis hijos. Así que nos vemos obligados a gastarnos 1.000 euros al mes en terapias privadas. Estamos ahogados económicamente», denuncian sus padres, Janire y José Luis, que residen en Abanto Zierbana.

