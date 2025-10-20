Instalan botones del pánico en 10 hogares de menores tras la agresión a una educadora

Tras el apuñalamiento hace tres meses en el cuello a una educadora social por parte de un menor de 16 años tutelado en Bilbao, se ... han adoptado algunas medidas para evitar que vuelva a producirse un episodio similar o al menos para paliar sus consecuencias. Desde el pasado mes de septiembre se ha instalado el llamado botón del pánico en diez hogares gestionados por la Diputación vizcaína, según ha podido saber EL CORREO de fuentes internas.

El sistema de alarma permite a los profesionales que controlan el servicio conectarse directamente con el centro coordinador 112, que a su vez moviliza a la Ertzaintza o a otros servicios, cuando temen que van a ser víctima de una agresión inminente. Según estas mismas fuentes, los dispositivos están ya colocados y «en funcionamiento». Similares a la teleasistencia domiciliaria para mayores, son aparatos con un pulsador que se colocan en un despacho de la vivienda sin acceso para los menores.

Tras la grave agresión a una educadora veterana, los sindicatos con representación en el comité de empresa del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de la institución foral reclamaron «medidas urgentes». «La seguridad de los trabajadores no es negociable», advertían. La profesional afectada cubría el turno de noche, uno de los momentos en los que se encuentran más vulnerables, en un piso tutelado en el barrio bilbaíno de Txurdinaga y estaba al cuidado de una decena de niños y adolescentes en situación de desamparo.

El ataque se produjo a medianoche del pasado 10 de julio. El menor atacó a la educadora social con un cúter en la cara y en el cuello, según se publicó entonces. Uno de los menores salió en su defensa y el resto se resguardaron en las habitaciones. Fue ella misma la que llamó por teléfono pidiendo ayuda. La mujer fue trasladada de urgencia por una ambulancia al hospital de Basurto, donde requirió de una intervención de cirugía plástica. Los sanitarios le habían tenido que aplicar «16 puntos» para cerrar la herida. También presentaba un corte de un tendón en una mano, probablemente de defensa, según explicaron sus compañeros.

800 educadores

El presunto autor de los hechos fue detenido tras la agresión por agentes de la Ertzaintza y, posteriormente, derivado por orden judicial al centro de internamiento de menores de Zumarraga.

Apenas un mes después, el 17 de agosto, una madre de una menor tutelada agredió a dos educadoras en un hogar de la red básica de acogimiento residencial del IFAS en Santurtzi. La mujer, que llevaba tiempo amenazando a las profesionales dio una paliza a una y también golpeó a la otra que había salido en su defensa. La escena provocó ataques de pánico entre los cinco menores que la presenciaron.

Un centenar de educadores sociales, de los 800 colegiados en Bizkaia, se concentraron en la plaza del Teatro Arriaga exigiendo a las autoridades una mayor protección. Según denunciaron, la agresión reflejaba un «contexto de precariedad, falta de seguridad y reconocimiento hacia el colectivo de quienes trabajan en la intervención social, una profesión altamente feminizada, desvalorizada e invisibilizada».

La protesta ha servido para que se refuerce la seguridad de los 10 hogares del IFAS desplegados en Bizkaia, como en el que se produjo el ataque, con un sistema de alarma conectado con los servicios de emergencia para reaccionar ante cualquier posible incidencia. Se trata de una herramienta muy valiosa para estos profesionales, especialmente en el turno de noche.