Zona en la que residen menores en situación de desprotección en Txurdinaga. Jordi Alemany

Instalan botones del pánico en 10 hogares de menores tras la agresión a una educadora

Los sistemas de alarma, conectados con el 112, se encuentran ya operativos en pisos de Bizkaia, apenas tres meses después del ataque

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:58

Tras el apuñalamiento hace tres meses en el cuello a una educadora social por parte de un menor de 16 años tutelado en Bilbao, se ... han adoptado algunas medidas para evitar que vuelva a producirse un episodio similar o al menos para paliar sus consecuencias. Desde el pasado mes de septiembre se ha instalado el llamado botón del pánico en diez hogares gestionados por la Diputación vizcaína, según ha podido saber EL CORREO de fuentes internas.

