El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

«Si te ha clavado ya el cuchillo...»

«Es un curro en el que estamos muy expuestos. Debería haber plazas para menores con problemas de conducta», reclaman los educadores

A. de las Heras

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:27

Comenta

Los educadores sociales han acogido la medida con satisfacción. «Es mejor que nada», asumen, aunque entienden que debería ir acompañada de otras políticas más profundas. «Si te ha clavado ya el cuchillo, por mucho que toques el botón... Es un curro en el que estamos muy expuestos. Debería haber plazas para menores con problemas de conducta», plantea una educadora que ha trabajado durante años en hogares y en centros de menores en Bizkaia.

Se quejan de que en ocasiones tienen que quedarse a solas con hasta 13 menores que han pasado situaciones crudas en su infancia y que, en algunos casos, presentan fuertes desequilibrios y un elevado grado de agresividad. «Ni el personal ni las instalaciones están preparadas para atender a este tipo de perfil», defiende.

Los profesionales señalan que la «falta de recursos» como la principal brecha de seguridad, lo que incrementa el número de menores a su cargo, al mismo tiempo que se mezclan distintos perfiles en una misma instalación. Los conflictos suelen surgir cuando los chavales incumplen las normas, como el horario de llegada al hogar o la limpieza.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima
  3. 3

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  4. 4

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  5. 5 «Siempre dije que Alain iba a poder estudiar lo que quisiera»
  6. 6 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  7. 7

    El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  8. 8

    La Ertzaintza afronta el rebrote de una nueva violencia callejera que amenaza con ir a más
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Si te ha clavado ya el cuchillo...»

«Si te ha clavado ya el cuchillo...»