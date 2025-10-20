«Si te ha clavado ya el cuchillo...» «Es un curro en el que estamos muy expuestos. Debería haber plazas para menores con problemas de conducta», reclaman los educadores

Los educadores sociales han acogido la medida con satisfacción. «Es mejor que nada», asumen, aunque entienden que debería ir acompañada de otras políticas más profundas. «Si te ha clavado ya el cuchillo, por mucho que toques el botón... Es un curro en el que estamos muy expuestos. Debería haber plazas para menores con problemas de conducta», plantea una educadora que ha trabajado durante años en hogares y en centros de menores en Bizkaia.

Se quejan de que en ocasiones tienen que quedarse a solas con hasta 13 menores que han pasado situaciones crudas en su infancia y que, en algunos casos, presentan fuertes desequilibrios y un elevado grado de agresividad. «Ni el personal ni las instalaciones están preparadas para atender a este tipo de perfil», defiende.

Los profesionales señalan que la «falta de recursos» como la principal brecha de seguridad, lo que incrementa el número de menores a su cargo, al mismo tiempo que se mezclan distintos perfiles en una misma instalación. Los conflictos suelen surgir cuando los chavales incumplen las normas, como el horario de llegada al hogar o la limpieza.

