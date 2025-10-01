El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luis Calabor

Hallan tres armas de fuego escondidas cerca de donde pelearon dos clanes en Erandio

La Ertzaintza localiza una pistola, una carabina y una escopeta ocultas en un pabellón contiguo al lugar en el que se enfrentaron con palos y paraguas dos familias

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:49

La Ertzaintza localizó ayer tres armas de fuego -una pistola, una carabina y una escopeta- en un pabellón contiguo al lugar en el que el ... pasado lunes se enfrentaron con palos y paraguas dos familias de etnia gitana en Erandio, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. La Policía sospecha que las armas habían sido ocultadas en la nave con la intención de utilizarlas en el conflicto que enfrenta a estos dos clanes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  2. 2 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  3. 3

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  4. 4

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  5. 5

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  6. 6 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  7. 7

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  8. 8

    Pradales clama contra la «burda manipulación» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»
  9. 9

    La plaza Euskadi se cierra tres meses a los peatones y se cortan dos carriles al tráfico por la reforma frente al Bellas Artes
  10. 10 La emocionante despedida a una azafata de Iberia en su último vuelo antes de jubilarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hallan tres armas de fuego escondidas cerca de donde pelearon dos clanes en Erandio

Hallan tres armas de fuego escondidas cerca de donde pelearon dos clanes en Erandio