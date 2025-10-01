Hallan tres armas de fuego escondidas cerca de donde pelearon dos clanes en Erandio

La Ertzaintza localizó ayer tres armas de fuego -una pistola, una carabina y una escopeta- en un pabellón contiguo al lugar en el que el ... pasado lunes se enfrentaron con palos y paraguas dos familias de etnia gitana en Erandio, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. La Policía sospecha que las armas habían sido ocultadas en la nave con la intención de utilizarlas en el conflicto que enfrenta a estos dos clanes.

Al parecer, todo se inició por una discusión entre dos niños, uno residente en el barrio de Tartanga y el segundo en otra zona del municipio. En la riña intervinieron también las respectivas madres de los menores y varios allegados. La tensión fue en aumento y la refriega se extendió a los alrededores del centro de estudios de los chavales. Allí, en plena calle Tartanga, en la localidad de Erandio, se enfrentaron a primera hora del pasado lunes con palos y paraguas.

Uno de los integrantes de uno de los clanes golpeó con un bastón a una de las mujeres del grupo rival, que tuvo que ser trasladada con heridas de pronóstico reservado hasta el hospital de Cruces, tal como confirmó el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y la Ertzaintza, que mantuvieron cortado el tráfico -a la altura del instituto- durante al menos una hora y media, mientras intentaban mediar entre los grupos para evitar nuevos incidentes. Varias personas fueron identificadas, aunque no se registró ninguna detención, indican.

Cachavas con punta metálica

Para evitar que la situación se complicara, varias unidades de los Bizkor, patrullas de respuesta inmediata especializadas en intervenciones con armas, se mantuvieron controlando la zona. Los agentes retiraron todas las cachavas con punta de plomo que encontraron. Ayer supieron que alguien podía haber escondido armas en un edificio cercano y los agentes accedieron al interior, donde encontraron una pistola, una carabina y una escopeta, envueltas en un trapo, que fueron decomisadas.

A posteriori se movilizaron a especialistas de Inspecciones Oculares, que registraron la nave en busca de pruebas. También se ha pedido la intervención de un mediador, para que interceda entre las dos familias para rebajar la tensión y solucionar los posibles malos entendidos.

La Policía autonómica ha reforzado la presencia policial en el barrio, con tres furgonetas de la Brigada Móvil y varias unidades de seguridad ciudadana de la comisaría de Erandio, en previsión de que se puedan registrar nuevos altercados, y ha abierto una investigación para averiguar a quién pertenecen las armas de fuego decomisadas en el pabellón.

Hace un año, el pasado 29 de septiembre de 2024, un hombre de 56 años murió y otras tres personas resultaron heridas, dos de ellas de bala, durante un tiroteo entre clanes rivales en el barrio Zubileta, en Barakaldo.