os vecinos se reunieron a las doce de la noche en una esquina de la calle General Salazar, una de las más golpeadas por la oleada de incendios. Mireya López

«Hacemos patrullas vecinales en Amezola porque nos sentimos abandonados»

EL CORREO acompaña a vecinos de este barrio de Bilbao en una de sus rondas nocturnas

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:27

Entre la docena de vecinos que «patrullaron» la zona de Amezola durante la madrugada del sábado al domingo había de todo. Jubilados, comerciantes, jóvenes y ... la responsable de una pensión que ha tenido que ser desalojada dos veces en los últimos meses porque las llamas de los contenedores prácticamente llegaban a las ventanas de su vivienda. Son gente muy diversa. Pero todos tienen en común dos cosas: todos quieren cazar -o al menos «ahuyentar»- a los individuos que llevan meses incendiando el barrio. Y, sobre todo, lo que les une es la sensación de «desprotección» respecto a las instituciones. «Hacemos esto porque nos sentimos abandonados», subrayan.

