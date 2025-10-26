El sufrido contenedor

Buenos días. Perdone que le moleste. Con la prosa entretenida que usted tiene he pensado que igual podía escribir una carta a ese descerebrado (solo ... o acompañado) que se dedica una semana sí y otra también a quemar contenedores de basura, cartones y vidrios. Los vecinos de Amezola se lo agradeceríamos. Dudo que esos seres lean la prensa, pero otros milagros ocurren». Es el correo de una paisana que se suma a otros mensajes. Subir a Iturrigorri o a Betolaza siempre es buena opción. Pero más cerca del centro existen otros rincones, como Ametzola, que permiten paseo sosegado. En ello estaba cuando se acercaron unos vecinos. Estaban hartos de que alguien haya decidido sembrar el pánico incendiando sus contenedores.

Mientras tecleo estas líneas siguen organizando patrullas vecinales. La autoridad, como es lógico y habitual, afea su actitud y recuerda que es la policía quien debe hacerlo. Cierto. De hecho esta pasado sábado era detenido un individuo tras quemar cinco contenedores, un vehículo y una persiana en el recorrido de Amadeo Deprit a las Siete Calles. Por eso espero que trinquen a quien la está liando en Ametzola o en otros barrios. Pero entiendo a los vecinos. Una cosa es que un chalado o un salvapatrias queme uno delante tu casa una mala noche y otra que lo haga muchas veces, afectando a comercios cercanos y asustando a quienes tienen cerca su portal. Pregunten por Labayru, General Salazar o La Casilla. Puede que sea un trastornado, no hablo solo de pirómanos, o un impresentable que quiere joder.

Hay más tontos que botellines. Pero sorprende que tarden tanto en detenerlo. Otro debate será la sentencia. Qué hacer con alguien que nos amarga la vida, porque le falta un tornillo, está aún en el limbo de la justicia. Entran por una puerta, salen por otra. O pasan un tiempo en un centro, para luego regresar a las andadas. Hace años el hijo de una conocida familia bilbaina eligió caminar por los senderos de la droga. Primero pedía. Luego molestaba. Su larga barba y sus gafas nunca impidieron que fuera reconocido. Le echabas una reprimenda y se largaba. Hasta que le dio por quemar contenedores. Era más peligroso y menos controlable. Se encaraba y lanzaba objetos.

Ha pasado el tiempo y, como en tantas cosas, no hemos mejorado. Carecemos de soluciones. De ahí que los vecinos monten patrullas. Vuelvo al pasado para poner otro ejemplo. Años 80. El Guggenheim ni estaba ni se le esperaba y Uribitarte era punto de venta de radiocasetes, joyas y relojes robados a cambio de heroína. Había otras zonas similares. Si les hablo de ella es por lo que aconteció en Lersundi. Unos quinquis habían convertido el lugar en coto de caza. El objetivo eran adolescentes y personas mayores. Hasta que alguien los vio y dio la alarma. Primero les encararon dos adultos y un chaval. Luego mujeres de todas las edades y el barrio entero. Amamas y aitites incluidos. Los arrinconaron en el entrante de Cosme Echevarrieta, ahora con verjas, de los portales 1, 3 y 5. No les tocaron un pelo. Bastó una advertencia. La próxima vez que asomaran con sus navajas acabarían en la ría. Nunca volvieron. Me temo que trasladaron su actividad a otra zona.

Ciertas cosas no tienen arreglo. Y lo mismo podríamos decir de los contenedores. O no. Quien los incendia dudo que lo haga para sacar tajada, sino por locura o mala baba. Ser contenedor es nacer condenado. Cuando no los prenden, los vuelcan. Y entre una cosa y otra son utilizados como urinarios. Incluso siendo simple receptor de basura lo pasan mal. Si no los atiborran rompiendo sus tapas, son señalados por algún vecino cabreado ante los olores y el ruido que meten cuando los descargan. Además sale barato destrozarlos o quemarlos. Y eso que cuestan una pasta. Quizá si la condena resultara más cara, no hablo solo de billetes, vecinos como los de Ametzola no tendrían que hacer patrullas nocturnas. Porque reponer el contenedor solo maquilla el problema. Que no es otro que reciclar, con más rapidez y contundencia, a la gentuza que se dedica a quemar contenedores.