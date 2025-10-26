El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bilbaínos con diptongo

El sufrido contenedor

Jon Uriarte

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:21

Comenta

Buenos días. Perdone que le moleste. Con la prosa entretenida que usted tiene he pensado que igual podía escribir una carta a ese descerebrado (solo ... o acompañado) que se dedica una semana sí y otra también a quemar contenedores de basura, cartones y vidrios. Los vecinos de Amezola se lo agradeceríamos. Dudo que esos seres lean la prensa, pero otros milagros ocurren». Es el correo de una paisana que se suma a otros mensajes. Subir a Iturrigorri o a Betolaza siempre es buena opción. Pero más cerca del centro existen otros rincones, como Ametzola, que permiten paseo sosegado. En ello estaba cuando se acercaron unos vecinos. Estaban hartos de que alguien haya decidido sembrar el pánico incendiando sus contenedores.

