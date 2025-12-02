Familias del colegio Tiboli de Bilbao denuncian que las obras de un edificio colindante «generan riesgo para los menores»

Padres y madres del colegio Tiboli de Bilbao denuncian que las obras en uno de los edificios colindantes al centro escolar «generan un riesgo para ... los menores». Según indica la AMPA en un comunicado, «una parte del patio ha quedado ocupada por andamios y estructuras de obra, limitando el espacio de juego y movimiento del alumnado de Educación Infantil y Primaria».

Pero lo que más preocupa a las familias es el uso continuado de una grúa pluma «que realiza tareas de carga y descarga de escombros sobre la zona del patio, elevando contenedores que, en diversas ocasiones, se encuentran llenos por encima de su capacidad».

«Pese a haber trasladado repetidamente su preocupación al Ayuntamiento de Bilbao, la única respuesta recibida ha sido que 'todo está en orden' y que el uso de la grúa es responsabilidad exclusiva de la empresa constructora. Sin embargo, las situaciones de riesgo que hemos documentado —y que ya hemos comunicado al propio consistorio— no han derivado en ningún refuerzo de la supervisión municipal ni en medidas que garanticen la seguridad del alumnado», critican.

Aviso amarillo por vientos

Los afectados denuncian que en días con aviso amarillo por fuertes vientos, «la obra ha continuado con maniobras de desescombro mientras los niños se encontraban en el patio». «Entendemos que es una obra que tiene que llevarse adelante y que cumple la normativa, pero hay que tener sentido común. Quizás pueden hacer esas tareas fuera del horario escolar, no cuando los menores están en el patio. Parece que tiene que pasar una desgracia para que se tomen medidas», relata uno de los padres pertenecientes a la AMPA.

Los afectados llevan lidiando con esta situación desde septiembre. Y más allá de los peligros que pueda ocasionar la obra, critican también el ruido que sufren durante el horario lectivo. «La primera sorpresa nos la llevamos cuando empezó el curso. En la reunión de inicio que se hizo con las familias era casi imposible escuchar», dicen. «Influye de manera significativa en el aprendizaje y en las condiciones de trabajo del profesorado, afectando al desarrollo normal de la jornada educativa», censuran.

Las familais piden que se adopten «medidas urgentes de control, supervisión y limitación de actividades más peligrosas de la obra» en horario lectivo y, especialmente, durante el rato del patio. «Exigimos un compromiso real, efectivo y verificable del Ayuntamiento para garantizar un entorno escolar seguro», reclaman en la parte final del comunciado.