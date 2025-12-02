El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Familias realizaron movilizaciones hace un tiempo para lograr el corte de un carril al tráfico que permitiera ampliar la acera y así tener un acceso «digno» al colegio.

Familias realizaron movilizaciones hace un tiempo para lograr el corte de un carril al tráfico que permitiera ampliar la acera y así tener un acceso «digno» al colegio. Maika Salguero

Familias del colegio Tiboli de Bilbao denuncian que las obras de un edificio colindante «generan riesgo para los menores»

La AMPA explica en un comunicado que se realizan «maniobras de desescombro mientras los niños están en el patio» y que la grúa pluma eleva contenedores «por encima de su capacidad»

María de Maintenant

María de Maintenant

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:23

Comenta

Padres y madres del colegio Tiboli de Bilbao denuncian que las obras en uno de los edificios colindantes al centro escolar «generan un riesgo para ... los menores». Según indica la AMPA en un comunicado, «una parte del patio ha quedado ocupada por andamios y estructuras de obra, limitando el espacio de juego y movimiento del alumnado de Educación Infantil y Primaria».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El descuido de Xabi Alonso por el partido contra el Athletic: «En Bilbo, perdón»
  3. 3 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  4. 4 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  5. 5

    «No sé si podremos volver a trabajar aquí»
  6. 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  7. 7

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  8. 8

    El vídeo del emérito que pide apoyo para Felipe VI disgusta a Zarzuela
  9. 9 Al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Bizkaia
  10. 10 La reforma de un piso en Getxo que volvió a unir a propietarios e interiorista veinte años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Familias del colegio Tiboli de Bilbao denuncian que las obras de un edificio colindante «generan riesgo para los menores»