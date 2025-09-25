Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia

Hace justo un año Elixabete Etxanobe rompió una norma no escrita que la Diputación venía autoimponiéndose durante décadas. Los diferentes portavoces del Gobierno foral nunca ... hablaban en público de la atención a los menores extranjeros no acompañados por muy bien o mal que estuviera la cosa. La discreción rozó por momentos la falta de transparencia, pero eso ha cambiado. Ahora ya se puede hablar de menas en Bizkaia. La diputada general puso fin a esta forma de actuar el pasado septiembre para alertar de que el sistema de acogida público estaba saturado ante la incesante llegada de chavales. Entre tres y cuatro al día. Y así sigue.

Tras abrir la espita Etxanobe ha dado hoy jueves otro salto adelante. Sigue diferenciándose de sus predecesores consciente de que la crisis migratoria no tiene visos de aflojar y de que está situada ya como uno de los ejes centrales de su mandato y del debate político nacional. La diputada general ha abierto la puerta a cambiar el modelo de acogida tras constatar que la red foral sigue «sin dar abasto». «Es necesario abrir una reflexión profunda porque el sistema actual no se diseñó para esta nueva realidad», ha planteado. No ha dado más pistas de los ajustes que estaría dispuesta a hacer, pero sí que ha aportado datos para defender la idea. Son 560 los chavales que tiene ahora mismo acogidos la Diputación. Una sobreocupación del 150% porque hay 480 plazas disponibles cuando el reparto recientemente establecido por el Gobierno central señala que en Bizkaia debería haber un máximo de 370.

Una situación que, y esto también es novedad, la diputada general no solo atribuye a la falta de solidaridad de territorios vecinos «que siguen con los brazos cruzados». El dardo se dirige desde hace meses contra La Rioja y Cantabria. Hoy ha mirado más allá para pedir ayuda institucional y social para actuar contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia. «Son redes organizadas que controlan el flujo internacional de menores y su acceso a nuestro territorio o falsifican los documentos para hacer pasar por menores a personas que no lo son».

La diputada general ha puesto sobre la mesa el nuevo escenario en su discurso más importante del año, el del Pleno de Política General que se celebra a lo largo de esta jornada en la sede de las Juntas Generales en Gernika. Una cita que, además de tomar temperatura y abrir oficialmente el curso político en Bizkaia, le ha servido para hacer balance de sus dos primeros años de mandato. Superado el ecuador, Elixabete Etxanobe ha defendido el trabajo a destajo de su gobierno de coalición con el PSE -«esta institución no ha estado parada ni un momento»-, y ha insistido en marcar como objetivo prioritario el de «ofrecer una vida digna» a todas las personas que residen en el territorio.

Frente a las críticas de quienes vislumbran un lento declive socioeconómico, Etxanobe ha defendido que Bizkaia «avanza» en cuestiones como los cuidados, la movilidad y la modernización de la administración y ha asegurado que ve el futuro «con confianza». El augurio lo basa sobre todo en la bonanza económica que vive el territorio, con los datos de desempleo en mínimos históricos y la recaudación de impuestos en máximos pese a la inestabilidad internacional. Primero Ucrania, luego los aranceles de Trump... y ahora también Gaza. «Asistimos a un genocidio en directo ante el que la respuesta de las instituciones internacionales está siendo tibia».

Bizkaia va bien, ha venido a decir la diputada general, pero no del todo. Hay nubes oscuras. «Lo positivo no esconde que los sueldos no están creciendo al mismo ritmo que los precios», ha lamentado antes de expresar su preocupación por la situación de la industria vizcaína. «No pasa un buen momento pese a sus fortalezas», ha dicho. En este sentido, una de las pocas novedades del discurso ha sido el anuncio de que la Diputación trabaja ya en un anteproyecto de ley para facilitar la «atracción y fidelización de trabajadores cualificados» a las empresas del territorio.

Suelo foral para VPO

Etxanobe se ha referido durante su discurso de hora y media al nuevo reto de abordar la longevidad y los cuidados de a largo plazo, la necesidad de facilitar la relación de la ciudadanía con la administración simplificando trámites, a la apuesta por el cine, al futuro de una sociedad multilingüe y multicultural y al problema de la vivienda. Sin competencias en esta materia, la diputada general ha puesto en valor las deducciones fiscales que buscan facliitar la compra o el alquiler y que salgan pisos al mercado, y también ha anunciado que el Gobierno vizcaíno estudia qué suelos puede aportar al fondo que va a crear el Ejecutivo autonómico para facilitar la construcción de VPO.

En los próximos dos años, ha dicho Etxanobe, deben coger velocidad también varios de los proyectos estrella que tiene la Diputación sobre la mesa. Uno es el del subfluvial, cuyas obras arrancarán en 2026, otro la nueva sede foral de La Casilla, y el tercero el del Guggenheim de Urdaibai. La diputada general ha vuelto a confirmar hoy que ya no está tan claro que el museo vaya a ejecutarse y ha supeditado su futuro al resultado del proceso de escucha que se está desarrollando en la comarca y el «análisis de viabilidad» que debe realizar el Patronato del Guggenheim Bilbao.