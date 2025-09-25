El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La diputada general durante su discurso en la Casa de Juntas en Gernika. Jordi Alemany
Pleno de Política General

Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia

La diputada general aplaude la bonanza económica pese a la inestabilidad internacional pero lamenta que «los sueldos no crecen al mismo ritmo que los precios»

Octavio Igea

Octavio Igea

Gernika

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:07

Hace justo un año Elixabete Etxanobe rompió una norma no escrita que la Diputación venía autoimponiéndose durante décadas. Los diferentes portavoces del Gobierno foral nunca ... hablaban en público de la atención a los menores extranjeros no acompañados por muy bien o mal que estuviera la cosa. La discreción rozó por momentos la falta de transparencia, pero eso ha cambiado. Ahora ya se puede hablar de menas en Bizkaia. La diputada general puso fin a esta forma de actuar el pasado septiembre para alertar de que el sistema de acogida público estaba saturado ante la incesante llegada de chavales. Entre tres y cuatro al día. Y así sigue.

