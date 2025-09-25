Las seis claves del discurso de la diputada general de Bizkaia durante el Pleno de Política General

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha abordado este jueves en el Pleno de Política General de las Juntas Generales los retos de ... la legislatura y ha hecho un balance de las acciones puestas en marcha desde el inicio de su mandato. Aquí están alguna de las claves de su intervención:

«Genocidio» en Gaza

La diputada general de Bizkaia ha iniciado su discurso acordándose de la situación que vive la población en Gaza y haciendo uso de la palabra «genocidio» para describirla, en línea con lo hecho por el lehendakari en un foro similar hace una semana. «Asistimos a un genocidio en directo sin que la comunidad internacional sea capaz de imponer la razón y la humanidad por encima del odio y la barbarie. Gaza no sólo es víctima de la sinrazón del Gobierno de Netanyahu sino de la tibia respuesta de las organizaciones internacionales», ha señalado. Aunque Etxanobe ha reconocido que Bizkaia no tiene la capacidad de influir en el contexto internacional, sí ha reforzado su compromiso por «seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva» que respete los derechos humanos.

Envejecimiento y cuidados

Según los datos ofrecidos por la diputada general, desde el inicio del siglo, el número de mayores de 64 años ha crecido un 41%. «Si en el año 2000 eran el 17,7% de la población de Bizkaia, actualmente representan el 24,3%». En este sentido, ha mencionado algunas iniciativas para atender al colectivo, como las EtxeTIC, que atiende, apoya y acompaña a más de 2.500 personas con dependencia y otras tantas cuidadoras; las unidades convivenciales, que dan servicio a día de hoy a cerca de un millar de personas dependientes y se abrirán nuevas plazas en Abadiño y Zamudio, o la creación de un centro intergeneracional en Getxo, que se abrirá en 2026 con 100 plazas para mayores y 40 apartamentos para jóvenes.

También ha anunciado la inminente apertura de un nuevo centro sociosanitario en Monte Avril, Bilbao, que contará con una unidad de enfermedad mental y otra de discapacidad intelectual.

Asimismo, ha resaltado el trabajo de los centros de atención a mujeres víctimas de la violencia de género. Según ha desgranado, en lo que va de año han atendido a 344 personas, de las cuales 95 fueron atendidas en la fase de crisis; 235 en servicio de recuperación y 14 en el servicio jurídico que presta la asociación Clara Campoamor.

Reflexión sobre menas

Etxanobe ha asegurado respecto a los menores no acompañados que «no damos abasto». La diputada general ha cuantificado en 480 las plazas de las que dispone la Diputación para atenderles, un 30% más de las que fija el Gobierno central según sus criterios (370). Y, tal y como ha afirmado, el sistema de acogida vizcaíno atiende «de la mejor manera posible a 560 menores». «Establecer una acogida ordenada es un paso positivo, pero no suficiente; el abordaje completo del fenómeno migratorio requiere visión, coordinación y recursos para lograr la mejor integración de estas personas en nuestra sociedad». Etxanobe ha cargado contra otras comunidades asegurando que «lo que no podemos consentir es que, mientras Bizkaia actúa, otros miren hacia otro lado sin cumplir sus obligaciones».

La diputada general también ha reclamado «mayor implicación social e institucional, especialmente cuando se trata de actuar contra hechos graves», como los que llevan a cabo «mafias, redes organizadas que controlan el flujo internacional de menores y su acceso a nuestro territorio o que falsifican los documentos oficiales de identificación, para hacer pasar por menores a personas que no lo son». Hechos que, según ha asegurado, han sido denunciados por la Diputación.

Industria y crecimiento económico

«Bizkaia es sinónimo de industria y nuestra industria no atraviesa un buen momento», ha asegurado. Por delante, el reto de consolidar un territorio «próspero, inclusivo y sostenible, capaz de ser referente en Europa en un tiempo de cambios». Etxanobe ha reconocido que «no podemos actuar como si no viéramos nuestras debilidades».

Con todo, en la actualidad, la economía de Bizkaia tiene datos positivos. El PIB interanual creció un 2,1% en el primer trimestre de 2025, por encima de la Eurozona. La diputada general ha repasado algunas de las apuestas de la institución foral para reforzar la especialización inteligente y ha anunciado que se ampliará la capacidad de BAT - BAccelerator Tower para acoger proyectos «y consolidarse como hub internacional de startups». También ha resaltado las oportunidades generadas con la capacidad tributaria y el tejido económico de Bizkaia, como el desarrollo de una industria del cine con unos estudios en Orduña.

Etxanobe ha adelantado que este octubre se aprobará la norma reguladora del impuesto a la banca e impuesto mínimo de multinacionales, de forma que las grandes empresas tributen al menos al 15%. En cuanto al sistema Batuz, ha insistido que «es una medida diseñada para luchar contra el fraude fiscal» y se ha preguntado «qué pretende ocultar esa minoría que rechaza la implementación de este sistema?».

Guggenheim de Urdaibai

Una de las cuestiones más polémicas de la legislatura es el Guggenheim de Urdaibai. Hace dos años, en octubre de 2023, se abrió un plazo de dos años para reflexionar sobre la continuidad del proyecto. Entre las medidas puestas en marcha, se inició un proceso de escucha y se encargó un estudio de viabilidad. Con los datos, el patronato adaptará la decisión, aunque Etxanobe ha evitado avanzar qué rumbo tomará la iniciativa. Sin embargo, ya ha adelantado que mientras se determina el futuro de la propuesta seguirán abordando actuaciones recogidas en el proyecto «que sean incuestionablemente beneficiosas para la comarca, como la descontaminación de suelos y acuíferos, la recuperación de marismas o el impulso a la movilidad sostenible».

Euskera

La diputada general ha realizado una reflexión en torno al euskera, destacando «la cooficialidad lingüística y la realidad plurilingüe que existe en el territorio». En esta línea, ha formulado una propuesta de convivencia ciudadana. «Los ciudadanos de Euskal Herria son cada vez más plurilingües», ha afirmado antes de asegurar que «tal vez sea conveniente poner de manifiesto las carencias y las debilidades de monolingüismo, dado que no existe un modelo más restrictivo que el monolingüe en una sociedad donde los ciudadanos son cada vez más plurilingües».