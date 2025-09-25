El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, durante su intervención. Jordi Alemany

Las seis claves del discurso de la diputada general de Bizkaia durante el Pleno de Política General

Elixabete Etxanobe se ha referido durante su intervención a la situación en Gaza, los menores no acompañados, el envejecimiento de la población, la industria, el futuro del Guggenheim de Urdaibai o la situación del euskera

Alba Peláez

Alba Peláez

Gernika

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:23

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha abordado este jueves en el Pleno de Política General de las Juntas Generales los retos de ... la legislatura y ha hecho un balance de las acciones puestas en marcha desde el inicio de su mandato. Aquí están alguna de las claves de su intervención:

Te puede interesar

