Imagen de archivo del centro de menores de Amorebieta. Luis Ángel Gómez

Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores

Ertzaintza y Policía Nacional denuncian un fenómeno al alza. Han llegado a detener por abandono de un niño de 11 años a una pareja que volvía a Marruecos

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:19

El perfil de los menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas por las siglas, ha ido cambiando en los últimos años en Bizkaia. De chavales ... procedentes de suburbios o pueblos remotos de Marruecos y Argelia, hijos de pastores o agricultores sin recursos, se ha ido pasando a un origen mucho más variado. «Vienen de Casablanca, Tinghir y de otros municipios. Algunos proceden de familias de clase media, cuyos padres son políticos o abogados», revelan a este periódico fuentes de la Diputación, la institución responsable de la tutela. Tanto los servicios sociales como los distintos cuerpos policiales han detectado un nuevo fenómeno en los últimos meses que va en aumento. Padres marroquíes traen por sus medios a sus hijos menores, en algunos casos incluso con visado en avión, y les dejan en Bilbao para que ingresen en centros de ayuda y puedan beneficiarse así de la red de acogida foral.

