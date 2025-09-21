Cada vez más gambianos con pasaporte oficial, aunque falso

Entre los menores inmigrantes en situación de desamparo cada vez hay más naturales de Gambia que entran por Canarias. Desde 2024 se ha disparado la ... llegada de chavales procedentes de este país africano, aunque existen claras sospechas de que han cumplido con creces la mayoría de edad. ¿Por qué? Fuentes forales creen que «alguien se está lucrando» y que algún funcionario en origen está falsificando los documentos y cobrando entre 2.000 y 3.000 euros por cada uno.

Los jóvenes «presentan pasaportes de Gambia o Ghana que, siendo auténticos, no ofrecen demasiada fiabilidad en cuanto a la fecha de nacimiento», según reconoce la propia Fiscalía en su memoria correspondiente a 2024. De hecho, han abierto diligencias en 36 casos en los que se han acordado pruebas de determinación de edad complementarias.

«Entradas y arrugas»

No obstante, «incluso con una prueba de muñeca que indica que es adulto, el fiscal de Menores está dando más validez al pasaporte. Pesa más el documento que cualquier otra evidencia», sostienen fuentes internas. «Algunos tienen hasta entradas y arrugas en la frente. Es evidente que son mayores de edad», describen. Jóvenes que habían sido reseñados como adultos en otra región, al llegar a Euskadi se les ha tratado como a menores porque así se presentan. El problema ha sido planteado en distintas «reuniones con las unidades policiales y la Diputación, a los efectos de unificar criterios y decisiones a adoptar», desvela la Fiscalía.