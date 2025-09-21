El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cada vez más gambianos con pasaporte oficial, aunque falso

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:08

Entre los menores inmigrantes en situación de desamparo cada vez hay más naturales de Gambia que entran por Canarias. Desde 2024 se ha disparado la ... llegada de chavales procedentes de este país africano, aunque existen claras sospechas de que han cumplido con creces la mayoría de edad. ¿Por qué? Fuentes forales creen que «alguien se está lucrando» y que algún funcionario en origen está falsificando los documentos y cobrando entre 2.000 y 3.000 euros por cada uno.

