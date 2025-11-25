«Miedo y vergüenza alientan el silencio»

Javier García Legorburu Durango Martes, 25 de noviembre 2025, 19:48 Comenta Compartir

Las calles de la comarca del Duranguesado volvieron a proclamar su lucha contra la violencia machista en el marco del 25 N. Por la mañana, el Ayuntamiento de Durango aprobó por unanimidad una declaración institucional que fue leída por los representantes de todas las formaciones políticas en la plazoleta de la calle Ambrosio Meabe. «Crecen discursos autoritarios que cuestionan consensos fundamentales sobre los derechos de las mujeres. Defender la igualdad y combatir la violencia machista es defender la democracia. Negar esta violencia, desacreditar a quienes trabajan con las víctimas o faltar al respeto a las mujeres asesinadas no solo es inaceptable: es profundamente peligroso», subrayaron PNV, PSE, EH Bildu, PP y Herriaren Eskubidea.

Por otra parte, el Consistorio se comprometió a desarrollar campañas de sensibilización y concienciación para desactivar los discursos y actitudes que banalizan o legitiman el ejercicio de la violencia machista contra las mujeres y publicar los datos de violencia registrados en la localidad. En este sentido, trabajarán en la reparación con la puesta en marcha de un servicio de asesoría jurídica para mujeres víctimas. Por la tarde, se celebró una movilización convocada por la Asamblea de Autodefensa Feminista de Durango (DAFA) en el pórtico de Andra Mari. Al grito de 'Erresistentzia feminista', cientos de mujeres recorrieron las calles de la localidad con el objetivo de poner fin a esta lacra y poner frenar los discursos negacionistas.

Amorebieta fue otro de los municipios que se sumó al Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. «La violencia machista nos genera un entorno de miedo y vergüenza que tiende a aislar y silenciar a quienes la sufren y que acentúa la sensación de impunidad de los victimarios. Estas situaciones se agudizan para aquellas mujeres que pueden estar más aisladas por falta de redes y arraigo en la comunidad: mayores, de entornos rurales dispersos, con discapacidad, extranjeras y con otras condiciones diferenciadoras», reivindicaron en la plaza del Consistorio. Otros pueblos de la comarca como Abadiño e Iurreta también se manifestaron por las calles y pusieron el foco en la denuncia y en la necesidad de avanzar de forma colectiva hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Concienciar en los colegios

Mientras, en Berriz, además de las movilizaciones impulsadas por el movimiento feminista, los centros educativos realizaron actividades escolares de sensibilización, y se colocó en el espacio público el tejido elaborado por el grupo local de tejedoras. La programación se dirigió especialmente a infancia y adolescencia, con talleres en la antigua Casa de Cultura sobre talla y estampación de sellos para mayores de ocho años y 'plástico mágico' para crear pins, llaveros e imanes para mayores de 12 años.